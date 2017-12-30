Тренер «Манчестер Юнайтед» Моуринью рассказал о травмах Ибрагимовича и Лукаку

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не сможет помочь своей команде в ближайший месяц из-за травмы, сообщает RT.

Как заявил BBC главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, точного диагноза по травме шведского футболиста пока нет.

Также наставник «Манчестер Юнайтед» сообщил, что получивший травму головы в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» форвард Ромелу Лукаку, пропустит минимум две ближайшие встречи команды.