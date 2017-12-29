Российский бизнесмен признан лучшим руководителем футбольного клуба 2017 года

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев на скамейке запасных во время матча Twitter «Монако»

Российский бизнесмен Вадим Васильев, который является вице-президентом футбольного клуба «Монако» получил премию лучшему руководителю клуба 2017 года по версии Globe Soccer Awards, сообщает ТАСС.

Церемония награждения прошла в Дубае.

Ранее нападающий «Монако» Фалькао забил мяч с центра поля.