Следователь WADA назвал насмешкой решение МОК допустить россиян к ОИ-2018

Следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон, работавший над делом о допинговой системе в России, недоволен решением Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к участию в олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе, сообщает RT.

«Разрешение российским спортсменам выступить на Олимпиаде 2018 под нейтральным флагом — это насмешка. Это сделано для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы.

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Из отчета 2016 года четко ясно, что в России действовала государственная поддержка допинга, вследствие которой были обмануты сотни чистых спортсменов, не получивших свои места на пьедесталах Олимпиады и чемпионатах мира», — приводит слова Робертсона The New York Times.

По мнению следователя, запрет на участие на Олимпиаде является жесткой, но необходимой мерой по отношению к российским спортсменам.

Робертсон считает, что из-за решения МОК чистые спортсмены вновь будут соревноваться с теми, кто употребляет запрещенные препараты.

«Нет доказательств, что допинг-система в России перестала существовать, и МОК это знает. Решение МОК по России навеки запятнало Олимпийскую хартию. Любые будущие наказания менее сильных стран будут восприниматься как двойные стандарты», — добавил бывший следователь WADA.

Ранее МОК ответил на обвинения адвоката информатора WADA Григория Родченкова.