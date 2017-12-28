МОК ответил на критику адвоката Родченкова

Международный олимпийский комитет прокомментировал обвинения адвоката информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джима Уолдена, сообщает RT.

«МОК категорически отрицает обвинения в бездействии по отношению к кампании России против Родченкова и смешные слова о том, что мы хотели бы, чтобы Родченков «был недоступен». МОК координировал действия с WADA.

Реклама

Агентство направило российскому министру заявление о том, что Родченков заслуживает защиты как информатор. Такое же заявление МОК отправил президенту Олимпийского комитета России», — говориться в тексте заявления, опубликованного на Insidethegames.

Ранее Уолден заявил, что МОК не намерен оказывать помощь его клиенту.