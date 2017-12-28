Волейбольный клуб не доиграл матч и убежал на поезд

Волейболистки сборной Гатчины отказались доигрывать матч первенства России с командой Брянска из-за того, что слишком спешила на поезд. Об этом сообщают «Брянские новости».

Встреча, которая проходила в Брянске, была остановлена при счете 2:2. Игроки Гатчины не вышли на решающий сет, потому что спешили на поезд домой. Следующий уходил только через сутки.

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Сборной Гатчино было засчитано техническое поражение.

Ранее сообщалось, что уругвайский футболист установил трансферный рекорд по количеству клубов.