Почетный президент РФС прокомментировал рост цен на жилье во время ЧМ-2018

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Газете.Ru» рассказал, что неожиданный рост цен на жилье, о котором сообщили 28 декабря, его беспокоит.

«Знаете, я был свидетелем и участником всего того, что происходило вокруг Олимпийских игр в Сочи.

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Вы же помните, английская пресса пыталась показать, что унитазы у нас не в ту сторону повернуты, душевые не так сделаны. На самом деле в организационном плане все прошло просто блестяще. Точно также будет и теперь. Единственное, что меня беспокоит — неожиданный рост цен на жилье для болельщиков, чуть ли не в 20-30 раз.

Причем, на самые элементарные условия размещения! Я не знаю, на 100% достоверная ли это информация, но меня возмутило, откровенно говоря. И вот здесь бы мне хотелось от кого-то получить объяснения. Скорее всего, оргкомитет должен разъяснить эту ситуацию», — сказал Колосков.

Также он отметил, что спекуляция начинается в частных гостиницах, хостелах и частных домах.

«Я имею в виду маленькие частные гостиницы, хостелы. Частные дома, в которых есть пять-шесть комнат, и прочее. Вот здесь уже начинается спекуляция, которая, конечно же, вызывает отторжение и раздражение.

Во-первых, это здорово ударит по кошельку граждан. Во-вторых, в случае с иностранцами нанесет ущерб имиджу нашей страны.

Потому что в обход закона вдруг возникнут такие цены. Мне хотелось бы, чтобы заранее наши органы, регулирующие ценообразование, обратили на это внимание», — заключил Колосков.

Ранее Колосков рассказал, что опасность террористической угрозы во время ЧМ-2018 остается.