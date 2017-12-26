В Госдуме предложили провести олимпиаду по киберспорту для школьников

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил провести в России международную олимпиаду по киберспорту для школьников, сообщает RT.

«Реализация проекта не только позволит поднять престиж российского образования, но и покажет всему миру достижения наших учащихся, их способность выигрывать золотые медали в борьбе за первенство, как в личном, так и в общем зачете России.

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У школьников чистые сердца и помыслы. Им не важны политика, санкции — они просто хотят дружить. Недавно в Сочи прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Люди приезжали показать себя, познакомиться, подружиться. Нам нужно дальше развивать такую народную дипломатию.

Проведение всемирной олимпиады по киберспорту будет принципиально новым событием. В других странах такого еще не было. Таким образом, мы получим право лидерства в этой области», — заявил Чернышов.

Также отмечается, что депутат предлагает провести олимпиаду в международном лагере «Артек» в Крыму или в учебном центре «Сириус» в Сочи.

Кроме того, чиновник отметил, что соревнования необходимо организовать одновременно с Олимпийскими играми — 2018 в Южной Корее.