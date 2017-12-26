Фанат «Реала» поджег свой дом после поражения от «Барселоны»

Румынский болельщик «Реала» поджег собственный дом после поражения мадридцев от «Барселоны» в матче чемпионата Испании, сообщает RT со ссылкой на Sport.ro.

Отмечается, что мужчина в возрасте около 70 лет заперся в своем доме и бросил в огонь баллончик с жидкостью для розжига.

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Женщина, которая проживала неподалеку, увидела черный дым и позвала на помощь, в результате чего мужчину удалось вынести из дома.

Как передает издание, мужчина, заявил, что не хотел больше видеть такой «покорности» от любимой команды. Теперь его ждет психиатрическая экспертиза.

«Реал» уступил «Барселоне» на домашнем стадионе со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» Пике отпраздновал победу над «Реалом» вином за €5300.