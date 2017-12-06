Путин выступил против бойкота Олимпиады

Президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе. Слова Путина приводит ТАСС.

«Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет поехать в личном качестве», — сказал глава государства во время общения с рабочими Горьковского автозавода.

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.