Песков: Москва сохраняет все контакты с МОК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сохраняет все контакты с Международным олимпийским комитетом для регулирования возникающих проблем, передает РИА Новости.

«Мы намерены защищать интересы наших спортсменов, защищать интересы Российской Федерации, сохранять приверженность идеалам олимпизма и сохранять все контакты с Международным олимпийским комитетом, и, собственно, посредством этих контактов регулировать все возникающие проблемы», — сказал Песков журналистам.

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Ранее Песков заявил, что Кремль не будет комментировать решение МОК по участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане до получения официальной информации.

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