ИИХФ обсудит возможную замену сборных России на ОИ-2018 после Нового года

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал возможную замену мужской и женской сборных России по хоккею в Олимпиаде на национальные команды других стран. Слова Фазеля приводит ТАСС.

«Очень надеюсь, что Международный олимпийский комитет разрешит России участвовать в Играх-2018. В хоккее нет больших проблем с допингом — согласно докладу Макларена, под подозрением нет ни одного игрока из мужской сборной. Да, там есть несколько девушек, но нет серьезных доказательств, что они действительно что-то нарушали. Поэтому у МОК нет серьезных оснований отстранять женскую или мужскую хоккейные команды от соревнований в Пхенчхане.

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У нас будет заседание совета в следующем году, на котором мы обсудим этот вопрос. Но сделать это будет очень тяжело — времени совсем мало, чтобы произвести замены в мужском и женском турнирах и уж тем более провести какие-то отборочные соревнования. Если замена не состоится, то мы потеряем шесть игр в женском турнире и четыре - в мужском. Такие перспективы для хоккея на Олимпийских играх мягко говоря не очень радуют», — сказал Фазель.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил уверенность в полноценном участии российской команды на Олимпиаде 2018 года.