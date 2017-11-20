39 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Бруклин» в матче НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 118:111 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал разыгрывающий Стивен Карри, набравший 39 очков и 11 подборов.
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Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.
НБА. Регулярный чемпионат
«Бруклин Нетс» (США, Нью-Йорк) — «Голден Стэйт Уорриорз» (США, Окленд) — 111:118 (20:32, 22:32, 42:34, 27:20)