Дубль Икарди принес «Интеру» победу в матче с «Аталантой» в чемпионате Италии

Миланский «Интер» одержал победу над «Аталантой» в матче 13-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Мауро Икарди.

После 13 туров «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, в активе команды 33 очка. «Аталанта» с 16 баллами располагается на 11-й строчке.

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Футбол. Чемпионат Италии. 13-й тур

«Интер» (Милан) — «Аталанта» (Бергамо) — 2:0

Голы: 1:0 — Икарди, 51; 2:0 — Икарди, 60.