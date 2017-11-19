Черчесов в шутливой форме высказался об отношениях с Кокориным

Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов высказался об отношениях с форвардом санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным. Слова наставника передает RT.

В эфире «Матч ТВ» после матча 17-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Кокорин, отвечая на вопрос, не хочет ли он о чем-то спросить находящегося в студии телеканала Черчесова, просто передал привет наставнику сборной.

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«Усы не показал — уже хорошо. Значит, есть прогресс у нас в отношениях», — пошутил Черчесов.

Ранее стало известно, что «Зенит» повторил антирекорд по безголевой серии.