ФИФА обратилась к Родченкову за данными про допинг российских футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) решила связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым, сообщает The Mail on Sunday.

Как сообщает источник, международная федерация хочет получить от Родченкова дополнительные доказательства, подтверждающие данные из доклада Ричарда Макларена, в котором говорится, что как минимум 34 российских футболиста, включая всех игроков, входивших в заявку сборной на чемпионат мира — 2014, были частью государственной допинг-программы.

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Отмечается, что ФИФА не отнимет у России чемпионата мира — 2018, но новые данные могут нарушить процесс подготовки к соренованиям.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Ранее отстраненная российская лыжница Евгения Шаповалова заявила о том, что Родченков хочет получить всемирную славу.