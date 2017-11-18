В МИД России прокомментировали слова президента антидопингового агентства

Министерство иностранных дел России (МИД) прокомментировало заявление президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйга Риди о том, что спорт является частью политики. Полное заявление опубликовано на официальном сайте министерства.

«Вызывают удивление и непонимание слова президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Риди. Как известно, автономия спорта зафиксирована в Олимпийской хартии. Среди основополагающих принципов олимпизма в данном документе значится «осуществление прав и свобод… в отсутствие какой-либо формы дискриминации», в том числе «расового, языкового, религиозного, политического характера».

Реклама

Сама роль Международного олимпийского комитета (МОК), в соответствии с Хартией, заключается, помимо прочего, в противостоянии «любому политическому или коммерческому использованию спортсменов и злоупотреблениям в спорте».

С сожалением отмечаем, что в последнее время участились попытки использовать крупнейшие международные спортивные мероприятия и спортивную тематику в целом в качестве рычага давления и обеспечения конъюнктурных интересов. Убеждены, что спорт – это автономная сфера жизни людей, которая должна быть огорожена от политической повестки дня. Он призван служить цели объединения, уважения традиций и культуры государств мира, а не разрушения связей между странами и народами», — сказано в заявлении.

Ранее Риди заявил о том, что организация готова к сотрудничеству со Следственным комитетом России по фактам допинговых нарушений.