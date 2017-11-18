Неймар сбежал из своего пятиэтажного особняка из-за любопытных фанатов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар покинул свой пятиэтажный особняк в пригороде Парижа Ивелине, сообщает Le Parisien.

Отмечается, что бразилец принял такое решение из соображений безопасности. Около дома регулярно собирались любопытные фанаты, некоторые из которых сумели проникнуть на территорию особняка.

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Неймар уже переехал в новый дом в том же районе. Форвард проживал в особняке вместе с некоторыми членами семьи и близкими друзьями. Общая площадь строения — 1 тысяча квадратных метров.

Ранее Неймар поделился впечатлениями от Парижа после перехода в «ПСЖ»