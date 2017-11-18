Усманов намерен приобрести бельгийский футбольный клуб

Алишер Усманов РИА «Новости»

Российский бизнесмен Алишер Усманов намерен купить бельгийский футбольный клуб «Андерлехт», сообщает ТАСС, ссылаясь на бельгийскую газету

Отмечается, что сумма потенциальной сделки оценивается в €80 млн.

На покупку клуба также претендуют бельгийские предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте, которые действуют совместно.

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Представители «Андерлехта» уже провели переговоры с обеими сторонами на этой неделе и должны объявить о своем решении в ближайшее время.

Также сообщается, что и Усманов, и Гейзенс с Вандерхауте предлагают нынешнему президенту «Андерлехта» Роджеру Ванден Стоку остаться у руля команды в течение ближайших лет, а также сохранить за собой четверть акций клуба для управления командой.

Ранее УЕФА оштрафовал «Андерлехт» за использование пиротехники на матче Лиги чемпионов.