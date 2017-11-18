Усманов намерен приобрести бельгийский футбольный клуб

Российский бизнесмен Алишер Усманов намерен купить бельгийский футбольный клуб «Андерлехт», сообщает ТАСС, ссылаясь на бельгийскую газету Отмечается, что сумма потенциальной сделки оценивается в €80 млн. На покупку клуба также претендуют бельгийские предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте, которые действуют совместно. Реклама

Представители «Андерлехта» уже провели переговоры с обеими сторонами на этой неделе и должны объявить о своем решении в ближайшее время.

Также сообщается, что и Усманов, и Гейзенс с Вандерхауте предлагают нынешнему президенту «Андерлехта» Роджеру Ванден Стоку остаться у руля команды в течение ближайших лет, а также сохранить за собой четверть акций клуба для управления командой.

Ранее УЕФА оштрафовал «Андерлехт» за использование пиротехники на матче Лиги чемпионов.