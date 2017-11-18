Российский вратарь Бобровский признан первой звездой дня НХЛ

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает официальный сайт лиги.

Голкипер отразил 36 бросков в победном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0). Бобровский уже дважды в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности, сыграв в 16 матчах команды из 20.

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Отмечается, что лига не стала называть вторую и третью звезду дня.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин и Бобровский обеспечили «Коламбусу» победу над «Рейнджерс».