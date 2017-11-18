Неймар поделился впечатлениями от Парижа после перехода в «ПСЖ»

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар рассказал о том, как освоился в парижском клубе и французской столице, а также о целях парижан на нынешний сезон.

«Мы хотим как можно успешнее выступить во всех турнирах. Для этого я и переходил в «ПСЖ». Нам хочется выиграть все. Вся наша команда хочет воплотить эту мечту в реальность. В первую очередь мы думаем о командных успехах и только потом — о личных наградах», — цитирует Неймара официальный сайт клуба.

«Можете не верить, но я здесь чувствуя себя как дома, ко мне относятся тепло. Люблю приглашать друзей, устраивать барбекю и все такое», — отметил спортсмен.