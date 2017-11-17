Чемпион IBF россиянин Бетербиев заявил о желании провести бой с Ковалевым

Чемпион мира по боксу по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Артур Бетербиев, выступающий в весовой категории до 79,38 кг, заявил, что готов провести поединок с соотечественником Сергеем Ковалевым, сообщает ТАСС.

«Я готов встретиться с кем угодно. Если мы движемся к объединению титулов, то у меня нет предпочтений между Дмитрием Биволом, Сергеем Ковалевым или Адонисом Стивенсоном. Моя цель — объединить все титулы», — цитирует Бетербиева Le Journal de Montreal.

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«Я не буду ввязываться в публичную словесную войну с Ковалевым, чтобы привлечь внимание к бою. Он много говорит, но это не мой стиль. Я не испытываю к нему ненависти, уважаю его как спортсмена за то, чего он добился, но не могу судить о его человеческих качествах», — сказал боксер.

Ранее сообщалось, что Бетербиев хочет провести бой с обладателем пояса Всемирного боксерского совета (WBC) канадцем Адонисом Стивенсоном.