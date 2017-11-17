Лавров рассказал о работе по обеспечению безопасности на ЧМ-2018

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что государство плотно сотрудничает с зарубежными партнерами для снижения риска хулиганства во время чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.

«Чтобы свести риски к минимуму, наладили плотное взаимодействие с зарубежными партнерами, в том числе в рамках открытой для всех государств конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности футбольных матчей.

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Предусмотренные конвенцией национальные футбольные информационные пункты имеют доступ к закрытому интернет- порталу, где размещена информация о болельщиках - нарушителях общественного порядка, «группах риска», а также содержатся другие полезные сведения», — цитирует Лаврова мексиканская газета Excelsior.

Также Лавров отметил, что приоритетом России является обеспечение максимальной безопасности для игроков и болельщиков, которые посетят мировое первенство.

«Обеспечение максимально комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков — наш безусловный приоритет. Российские правоохранительные органы предпринимают все необходимые шаги в этом направлении. В частности, в целях профилактики угроз терроризма создан межведомственный оперативный штаб, координирующий усилия соответствующих силовых структур», — сказал Лавров.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.