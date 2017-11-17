Роналду признался, что хочет иметь семь детей и семь «Золотых мячей»

Форвард «Реала» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду признался, что хочет еще трижды стать отцом и обладателем еще нескольких «Золотых мячей».

«Пока я играю, я буду делать все возможное, чтобы выиграть как можно больше трофеев. Моя мечта — завоевать пятый «Золотой мяч», а год спустя будет возможность побороться за шестой. Я хочу семь детей. Для меня жизнь без детей ничего не значит. Я хочу семь детей и столько же «Золотых мячей», — приводит слова португальца L'Équipe.

Сейчас у 32-летнего Роналду четверо детей и столько же наград, вручаемых журналом France Football. 12 ноября у футболиста родилась дочь.