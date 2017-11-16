Годовой бюджет Российского антидопингового агенства составляет $10 млн

Глава спортивной практики и юрист Валерий Федореев в интервью «Газете.Ru» прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах.

«Решение WADA меня, признаться, прилично удивило. Многие специалисты назвали принятое решение ожидаемым, я же придерживаюсь противоположной позиции. Думал, что РУСАДА все же восстановят в правах, ведь было выполнено 95% «дорожной карты».

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Главным требованием была полная независимость данной структуры от государства. Мы проверяли: Минспорта, любые официальные представители были полностью выведены из состава учредителей. Если раньше РУСАДА финансировалось из Министерства, то теперь напрямую из бюджета. Сегодня он равен примерно $10 млн в год, что является одним из высших показателей в мире», — сказал Федореев.

Ранее стало известно, что WADA признала РУСАДА не соответствующим кодексу.