Глава WADA Риди рассказал о процессе восстановления РУСАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах завершен на 90%.

«С ноября 2015, когда РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, агентством проделан внушительный объем работы, пройден большой путь. Я бы сказал, что процесс завершен на 90%, РУСАДА восстановлено на 90%, осталось всего 10», — цитирует Риди «Р-Спорт».

Ранее в РУСАДА рассказали о прогрессе в работе агентства за последний год.