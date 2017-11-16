Биатлонистка Зайцева: я поняла отстраненных лыжников еще лучше

Российская биатлонистка Ольга Зайцева в эфире телеканала Матч ТВ рассказала, что для нее письмо, в котором сообщалось, что она проводила манипуляции с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи, стало шоком. Слова спортсменки цитирует RT.

«Когда это письмо пришло мне, я поняла лыжников, которых пожизненно отстранили от Олимпийских игр, еще лучше. Для меня это был шок», — сказала Зайцева в эфире Матч ТВ.

Ранее стало известно, что Зайцева подала запрос на индивидуальное рассмотрение дела о допинге.