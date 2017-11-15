Венедиктов предрек катастрофу российской олимпийской сборной 16 ноября
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что российских олимпийцев 16 ноября ожидает катастрофа, сообщает «Советский спорт».
«Судя по всем инсайдам, завтра ожидается катастрофа с нашей олимпийской сборной. Жалко честных спортсменов и болельщиков, а наши спортфункционеры ходят и докладывают, какие мы крутые и патриотичные», — сказал Венедиктов.
Ранее сообщалось, что WADA не рекомендовано восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что может привести к отстранению России от Олимпиады-2018.