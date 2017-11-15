Колобков: выступать под нейтральным флагом — абсурдно и несправедливо

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поделился мнением о возможном участии сборной России на Олимпиаде — 2018 под нейтральным флагом. Слова Колобкова приводит RT.

«Все наши спортсмены — волевые ребята и патриоты своей страны, поговорите с нашими легкоатлетами. Российские спортсмены понимают, как абсурдно и несправедливо выступать под нейтральным флагом. Да, если это произойдет, это будет очень тяжелое решение для каждого спортсмена, для любого руководителя, потому что Олимпиада — это праздник спорта.

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Участие любой страны под нейтральным флагом противоречит всем принципам МОК, принципам олимпийского движения. Такое невозможно себе представить, и этот вариант исключён. Это было только в 1992 году, когда сложилась действительно странная ситуация. Сейчас она невозможна, и наши коллеги из МОК это, безусловно, будут учитывать при принятии решения», — сказал Колобков.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что организация не рассматривает вариант выступления российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом.