Черчесов: травма голкипера Лунева смазала все впечатление от игры

Главный тренер сборной России по футболу поделился мнением по поводу пенальти в матче с Испанией и отметил, что травма Лунева смазала впечатления об игре. Слова наставника цитирует ТАСС.

«Насчет второго пенальти я не знаю, врать не буду, а первого точно не было. Как в российском народе говорят, что обоих не было.

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Впечатления неплохие, но последний момент смазал все. Мы ждем диагноз Лунева, разбили ему голову прилично. Надеюсь, на этом и остановимся, не дай бог, если у него что сложнее», — сказал Черчесов.

Ранее стало известно, что диагностировали у травмированного голкипера сборной России Андрея Лунева.