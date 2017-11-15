Глушаков рассказал, почему заменил Лунева в воротах в матче с Испанией

Полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, почему именно он, а не Александр Кокорин заменил в воротах травмированного голкипере Андрея Лунева. Слова футболиста цитирует ТАСС.

«Кокорин вышел свежий, а я устал, очень сильно набегался за две игры. Душно было, но устал именно из-за того, что набегался. Восстановиться к матчу с «Краснодаром» успею, у нас хорошие врачи.

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Результатом матча доволен, в этом сезоне закончили игры в сборной на хорошей ноте. С Иньестой было сложнее всего, он играл на моей позиции. Обидно, что пропустили два гола с пенальти, ведь все могло быть иначе. Но все, что ни делается, к лучшему, проявили характер, забили голы, это важно, так что все нормально», — сказал Глушаков.

Ранее стало известно, что голкипер сборной России Лунев в игре с Испанией получил травму головы.