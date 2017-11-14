Мутко: мы не можем полностью признать доклад Макларена

Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что Россия не может позволить себе полностью признать выводы из доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена.

«В 2015 году я сам подписывал «дорожную карту» по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Одним из критериев там как раз значилось признание данных, представленных в докладе Ричарда Макларена. Тогда я взял карандаш и написал в скобках «оценка». Почему вы заставляете нас с этим соглашаться? Мы изучим документ и выскажем своё мнение по нему.

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Изучив его, мы сделали серьезные выводы и пошли на реформы. Но признать его полностью мы не можем. Если верить Макларену, то у нас вообще весь спорт погряз в допинге: более тысячи атлетов участвуют в каких-то программах - даже в тех видах спорта, где запрещенные препараты в принципе не нужны

95% атлетов, имена которых были указаны в докладе Макларена, уже вернулись в большой спорт. Но никто не извинился перед ними. Так что мы данный критерий тоже выполнили. Наша оценка доклада есть во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) и в Международном олимпийском комитете (МОК)», — цитирует Мутко RT.

Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что несогласие с выводами из доклада независимой комиссии под руководством Макларена помешает российским спортсменам попасть на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.