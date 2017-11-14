Российский хоккеист из НХЛ: выступать под нейтральным флагом позорно

Защитник «Колорадо» Никита Задоров поделился мнением о ситуации с возможным недопуском России на Олимпиаду-2018. Слова хоккеиста приводит «Советский спорт».

«Может ли сборная России выступать под нейтральным флагом? Это позорно! У нас есть наш флаг. Какой еще нейтральный? Я бы вообще в жизни не вышел ни под каким другим флагом! Это непатриотично.

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Я не лезу в политику, но у меня есть свое мнение. Почему за пару случаев допинга должны наказывать всю страну?

Это бред полный. Вот как в 1980 и 1984 годах были два бойкота подряд. Кто от этого выиграл? Но сейчас бойкот снова назревает. И думаю, его можно сейчас нам сделать.

Я не лезу в политику. Но не понимаю, почему принимают такие решения в наш адрес. Из-за чего дисквалифицировать всю сборную?

Лыжники, конькобежцы — они живут этим, готовятся к Олимпиаде всю жизнь. А им не предоставляют шанс выступать. Я считаю, это очень несправедливо», — сказал Задоров.

Ранее сообщалось, что Республика Корея призвала КНДР принять участие в Олимпиаде, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.