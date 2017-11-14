Надаль снялся с Итогового турнира ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что вынужден сняться с Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) из-за травмы колена, сообщает ТАСС.

«Я не готов играть, я не был готов к выступлению, но я должен был попытаться и попробовать. Я пропускал данный турнир слишком часто в карьере, но мой сезон окончен», — сказал Надаль.

В первом матче группового этапа Итогового турнира ATP Надаль уступил бельгийцу Давиду Гоффену со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 4:6.