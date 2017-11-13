Игроки «Автомобилиста» и «Урала» сыграли в благотворительном матче в валенках

Игроки екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» и клуба Российской футбольной премьер-лиги «Урал» сыграли в футбольно-хоккейном благотворительном матче на льду в валенках. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам удалось собрать 488 тыс. рублей», - отметил представитель пресс-службы «Урала».

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11 ноября футболисты и хоккеисты вышли на лед в валенках и сыграли два тайма. Один — в хоккей с мячом, а второй — в футбол.

«Хоккейную часть «Автомобилист» выиграл со счетом 5:1, мы выиграли футбольный тайм со счетом 2:1», — уточнили в пресс-службе футбольного клуба.

Все вырученные средства будут направлены на поддержку школы-интерната «Эверест», в которой обучаются дети с диагнозом ДЦП.

Ранее стало известно, что голкипер московского футбольного клуба «Спартак» Артем Ребров создаст благотворительный фонд для детей