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Трансляция
С конца
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'56
Гризманн попытался низом отпасовать в чужую штрафную на Мбаппе, но Килиан немного не успел на этот пас.
'54
Погба исполнил слишком сильную передачу в чужую штрафную на Жиру и Оливье совсем не имел шансов добраться к мячу.
'52
Фелиш получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и попытался отпасовать во вратарскую, но вышло в руки Льорису.
'50
Прошла подача с левого фланга атаки в центр штрафной сборной Франции, где у Роналду совсем не получилось слета пробить по мячу.
'48
Мбаппе красивым финтом ушел от соперника на левом краю чужой штрафной, вышел один на один, но пробил прямо в Патрисиу!
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Игра пока что в Париже идет равная с обоюдными шансами на успех. Чуть больше атаковала Португалия, но преимущество гостей никак нельзя назвать решающим. Тем интереснее игра ожидает нас после перерыва.
'44
Жиру получил хорошую возможность для удара с линии чужой штрафной, но выстрелом слета отправил мяч выше цели.
'42
Бруну Фернандеш получил повреждение в столкновении с Рабьо. Небольшая пауза была у нас в игре.
'40
Довольно спокойно развивается у нас игра сейчас. Толком не получаются атаки у обеих команд.
'38
Поль Погба грубо сыграл против соперника поблизости от центра поля. Пока что толком не получается игра у ключевого хавбека сборной Франции.
'36
После подачи со штрафного с правого фланга атаки опасно пробил в падении из пределов вратарской Жоау Фелиш, но отправил мяч мимо цели.
'34
Довольно спокойно развивается у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'32
Прошла передача на Гризманна на левый край чужой штрафной и Антуан пробил с острого угла, но в руки Патрисиу.
'29
Мбаппе перестарался в борьбе за мяч на чужой половине опля и нарушил правила против Пепе.
'27
Семеду получил возможность для удара с правого края чужой штрафной, но попал лишь в сетку с внешней стороны.
'25
Роналду прокинул себе мяч на ход и попытался пробить из пределов штрафной, но в подкате успел его заблокировать Эрнандес.
'23
Карвалью попытался продвинуться вперед от центра поля, но был остановлен фолом со стороны Погба.
'21
Бруну Фернандеш вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на силу пробил, но после рикошета мяч улетел на угловой.
'20
Канте откровенно ударил по ногам Данилу Перейра в центре поля, но пока избежал наказания в виде желтой карточки.
'18
Рабьо навесил с левого фланга атаки в чужую штрафную на Погба, но там Мбаппе забрался во вне игры.
'16
Больше за счет комбинационной игры атакуют сейчас футболисты сборной Португалии, тогда как Франция делает ставку на индивидуальную игру.
'14
Длинная передача была исполнена на Роналду на чужую половину поля, но надежно сыграл против него на опережение Кимпембе.
'12
Опасная передача была исполнена в чужую штрафную на Бернарду Силву, но тот в прыжке не дотянулся до мяча.
'10
Семеду прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил низом во вратарскую, где Льорис был первым на мяче.
'8
Мбаппе убежал от нескольких соперников на левом фланге атаки и навесил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Патрисиу.
'6
Погба здорово в борьбе с двумя соперниками на фланге сумел сохранить мяч для своей команды в виде выигранного аута.
'4
Португалии удается лучше контролировать мяч с первых минут гостевого матча. Однако, пока что обходится без опасных атак.
'2
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Франция — Португалия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.