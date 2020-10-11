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Трансляция
С конца
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'55
'54
Два подряд угловых заработали и разыграли футболисты сборной Польши, но все без создания опасных моментов у чужих ворот.
'52
Модер приблизился к чужой штрафной по правому флангу и неожиданно пробил в ближний угол ворот, но Доннарумма перевел мяч на угловой.
'50
Ачерби исполнил неудачный удар со штрафного с выгодной позиции. Мяч застрял в скоплении из польских футболистов.
'49
После розыгрыша углового Верратти зацепился за мяч у чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Юзвяка.
'48
Белотти попытался навесить с правого фланга атаки в чужую штрафную и мяч был вынесен защитником за лицевую линию поля на угловой.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Больше шансов отличиться было у сборной Италии в первой половине встречи, но этими возможностями подопечные Манчини пока не воспользовались. Тем интереснее игра будет после перерыва.
'43
Флоренци подключился к атаке своей команды по правому флангу и прострелил в чужую штрафную, где первым на мяче был соперник.
'41
Левандовски грамотно прикрыл мяч корпусом в центре поля и был остановлен фолом со стороны Бареллы.
'39
Бонуччи исполнил слишком сильную и неточную передачу из глубины поля в чужую штрафную. Эмерсон лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'37
Длительное время контролируют мяч итальянцы на чужой половине поля. В поисках слабых мест в обороне хозяев сейчас гости.
'35
'34
Барелла прострелил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где в борьбе с защитником толком не получился удар по воротам у Пеллегрини.
'32
Кендзера навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой набежавший Юзвяк, но вышло в руки голкиперу.
'30
Кьеза прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и попытался пробить, но отправил мяч выше цели.
'28
Лоренцо Пеллегрини упал на газон в борьбе с защитником на левом краю чужой штрафной, но фола арбитр не зафиксировал.
'26
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Италии, тогда как Польша в основном обороняется.
'24
Белотти вышел на ударную позицию у чужой штрафной и попытался пробить, но вышло в руки Фабиански.
'22
Верратти попытался обострить игру передачей низом на правый край чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'20
Флоренци получил передачу от Верратти у чужой штрафной и в касание попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'18
Левандовски забрался во вне игры в центральной зоне у чужой штрафной после длинной передачи от центра поля.
'16
Опасную контратаку провели поляки. Прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки Юзвяк и отпасовал в центр на Левандовски, но того в решающий момент опередил Эмерсон.
'14
Крыховяк исполнил заброс с правого фланга в чужую штрафную на Левандовски, но тому в борьбе с защитником зацепиться за мяч не удалось.
'12
Момент у Италии! Белотти здорово прострелил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда набежавший Кьеза пробил выше створа ворот!
'10
После классно разыгранной комбинации пробил головой из центра чужой штрафной Лоренцо Пеллегрини, но отправил мяч мимо цели.
'8
Лучше контролируют мяч уже итальянцы в эти минуты матча. Пытаются подопечные Манчини строить свои длительные позиционные атаки.
'6
Подача с углового была исполнена на ближнюю штангу, но мяч еще в полете покинул пределы поля.
'5
Длинная передача была исполнена в штрафную Польши на Кьезу, но на опережение сыграл Берешиньски, отправив мяч на угловой.
'3
Больше контролируют мяч футболисты сборной Польши на первых минутах матча. Но пока без создания опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Польша — Италия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.