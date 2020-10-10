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Вопреки коронавирусу: Украина проигрывает Германии. LIVE

Лига наций УЕФА. 3-й тур. Украина — Германия. ОНЛАЙН

В 3-м туре Лиги наций сборная Украины играет с командой Германии. Из-за коронавируса и травм «жовто-блакитные» потеряли большую часть игроков основного состава, включая Андрея Пятова и Александра Зинченко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига A. Группа 4. 3-й тур  |   10 октября 21:45   |  перерыв
Украина
0:1
Германия
Стадион «НСК Олимпийский», Киев | Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
Малиновский 41'
Гинтер 20'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Георгий Бущан
2 (з)   Эдуард Соболь
16 (з)   Виталий Миколенко
4 (з)   Илья Забарный
21 (з)   Александр Караваев
5 (п)   Сергей Сидорчук
15 (п)   Виктор Цыганков
20 (п)   Виктор Коваленко
8 (п)   Руслан Малиновский 41'
7 (н)   Андрей Ярмоленко
9 (н)   Роман Яремчук
1 (в)   Мануэль Нойер
4 (з)   Маттиас Гинтер 20'
3 (з)   Марцель Хальстенберг
13 (з)   Лукас Клостерман
15 (з)   Никлас Зюле
16 (з)   Антонио Рюдигер
8 (п)   Тони Кроос
6 (п)   Йозуа Киммих
7 (п)   Юлиан Дракслер
18 (п)   Леон Горецка
20 (н)   Серж Гнабри
Запасной состав
6 (з)   Евгений Чеберко
13 (з)   Ефим Конопля
18 (з)   Богдан Михайличенко
3 (з)   Игорь Пластун
14 (п)   Игорь Харатин
19 (п)   Евгений Макаренко
11 (п)    Марлос
10 (п)   Николай Шапаренко
17 (п)   Владимир Шепелев
22 (н)   Александр Зубков
23 (н)   Дмитрий Ризнык
12 (н)   Никита Шевченко
12 (в)   Бернд Лено
22 (в)   Кевин Трапп
19 (з)   Робин Гозенс
2 (з)   Робин Кох
5 (з)   Жонатан Та
23 (п)   Эмре Джан
10 (п)   Юлиан Брандт
21 (п)   Кай Хаверц
17 (п)   Йонас Хофман
14 (п)   Флориан Нойхаус
11 (н)   Джан-Лука Вальдшмидт
9 (н)   Тимо Вернер
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
24%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 6
Удары
100%
По воротам: 8
В створ: 6
Владение мячом
76%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 0
  • 7
Трансляция
С начала С конца
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'45+1
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол после удачно разыгранного стандартного положения провел Гинтер. Украина атакующей игрой в первой половине встречи не впечатлила.
'43
Тони Кроос получил передачу у чужой штрафной и в касание нанес удар, но отправил мяч мимо ближнего угла ворот.
'41
Малиновский перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной и получил желтую карточку за фол против Гинтера.
'38
Не клеится атакующая игра у сборной Украины в эти минуты матча. Слишком часто теряют мяч в простых ситуациях подопечные Шевченко.
'36
Момент у Германии! После подачи с правого фланга атаки Гнабри пробил головой из вратарской, но Бущан в прыжке выручил свою команду.
'34
Клостерман попытался пройти вперед по правому флангу атаки, но был остановлен фолом со стороны Цыганкова.
'32
Перспективная передача была исполнена на Ярмоленко в чужую штрафную, но Андрей плохо мяч обработал, выпустив его за лицевую линию поля.
'30
Момент у Германии! Киммих на исполнение пробил из-за пределов штрафной под перекладину ворот, но в прыжке спас свою команду Бущан!
'28
Дракслер вышел на ударную позицию у чужой штрафной, низом попытался пробить, но вышло в руки Бущану.
'26
Ярмоленко получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'24
Сидорчук исполнил невразумительную передачу от центра поля к чужой штрафной. Мяч стал легкой добычей для Нойера.
'22
Момент у Украины! Гинтер подарил мяч Яремчуку у своей штрафной и тот на силу пробил, но отправил мяч выше цели.
'20
Гол! 0:1! После розыгрыша углового Рюдигер прорвался в чужую штрафную с правого фланга и прострелил во вратарскую, где Гинтер оторвался от Караваева и ударом в касание отправил мяч в сетку.
'19
Хальстенберг опасно прострелил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где надежно на опережение против Дракслера сыграл Миколенко.
'17
Цыганков на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и попытался навесить в центр, но вышло за лицевую линию поля.
'15
Горецка отпасовал у чужой штрафной правее на Клостермана и тот опасно навесил-пробил под перекладину ворот, но забрал мяч в руки Бущан.
'13
Лучше контролируют сейчас мяч футболисты сборной Германии, тогда как Украина лишь изредка переходит к атакующей игре.
'11
После подачи с левого фланга атаки в штрафную Украины опасно против Бущана сыграл Горецка. Нападение на вратаря зафиксировал арбитр.
'9
Ярмоленко забрался во вне игры у чужой штрафной после длинной передачи из глубины поля.
'7
Гнабри вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной и на силу пробил, но сумел парировать этот мяч Бущан.
'5
Горецка активно сыграл в прессинге против Миколенко на чужой половине поля, вынудив Виталия пробить прямо в себя при попытке вынести мяч. Аут будет для украинцев.
'3
Соболь навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где надежно в прыжке на перехвате против Ярмоленко сыграл Рюдигер.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Украина — Германия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.