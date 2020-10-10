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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол после удачно разыгранного стандартного положения провел Гинтер. Украина атакующей игрой в первой половине встречи не впечатлила.
'43
Тони Кроос получил передачу у чужой штрафной и в касание нанес удар, но отправил мяч мимо ближнего угла ворот.
'41
'38
Не клеится атакующая игра у сборной Украины в эти минуты матча. Слишком часто теряют мяч в простых ситуациях подопечные Шевченко.
'36
Момент у Германии! После подачи с правого фланга атаки Гнабри пробил головой из вратарской, но Бущан в прыжке выручил свою команду.
'34
Клостерман попытался пройти вперед по правому флангу атаки, но был остановлен фолом со стороны Цыганкова.
'32
Перспективная передача была исполнена на Ярмоленко в чужую штрафную, но Андрей плохо мяч обработал, выпустив его за лицевую линию поля.
'30
Момент у Германии! Киммих на исполнение пробил из-за пределов штрафной под перекладину ворот, но в прыжке спас свою команду Бущан!
'28
Дракслер вышел на ударную позицию у чужой штрафной, низом попытался пробить, но вышло в руки Бущану.
'26
Ярмоленко получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'24
Сидорчук исполнил невразумительную передачу от центра поля к чужой штрафной. Мяч стал легкой добычей для Нойера.
'22
Момент у Украины! Гинтер подарил мяч Яремчуку у своей штрафной и тот на силу пробил, но отправил мяч выше цели.
'20
'19
Хальстенберг опасно прострелил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где надежно на опережение против Дракслера сыграл Миколенко.
'17
Цыганков на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и попытался навесить в центр, но вышло за лицевую линию поля.
'15
Горецка отпасовал у чужой штрафной правее на Клостермана и тот опасно навесил-пробил под перекладину ворот, но забрал мяч в руки Бущан.
'13
Лучше контролируют сейчас мяч футболисты сборной Германии, тогда как Украина лишь изредка переходит к атакующей игре.
'11
После подачи с левого фланга атаки в штрафную Украины опасно против Бущана сыграл Горецка. Нападение на вратаря зафиксировал арбитр.
'9
Ярмоленко забрался во вне игры у чужой штрафной после длинной передачи из глубины поля.
'7
Гнабри вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной и на силу пробил, но сумел парировать этот мяч Бущан.
'5
Горецка активно сыграл в прессинге против Миколенко на чужой половине поля, вынудив Виталия пробить прямо в себя при попытке вынести мяч. Аут будет для украинцев.
'3
Соболь навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где надежно в прыжке на перехвате против Ярмоленко сыграл Рюдигер.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Украина — Германия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.