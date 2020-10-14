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Прервать неудачную серию: Россия против Венгрии. LIVE

Лига наций. Дивизион B. Группа 3. 4-й тур. Россия - Венгрия. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с командой Венгрии в матче Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига B. Группа 3. 4-й тур  |   14 октября 21:45   |  2 тайм
Россия
0:0
Венгрия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Оздоев 34'
Ботка 24'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Антон Шунин
13 (з)   Фёдор Кудряшов
5 (з)   Андрей Семёнов
3 (з)   Игорь Смольников
18 (п)   Юрий Жирков
21 (п)   Антон Миранчук
7 (п)   Магомед Оздоев 34'
23 (п)   Далер Кузяев
11 (п)   Роман Зобнин
20 (п)   Алексей Ионов
22 (н)   Артём Дзюба
12 (в)   Денеш Дибуш
15 (з)   Эндре Ботка 24'
7 (з)   Лоик Него
6 (з)   Вилли Орбан
4 (з)   Аттила Салаи
18 (п)   Давид Шигер
16 (п)   Даниэль Газдаг 46'
13 (п)   Жолт Кальмар
11 (н)   Филип Холендер 46'
23 (н)   Неманья Николич
9 (н)   Адам Салаи
Запасной состав
16 (в)   Сослан Джанаев
1 (в)   Матвей Сафонов
2 (з)   Александр Жиров
15 (з)   Вячеслав Караваев
4 (з)   Илья Кутепов
10 (п)   Зелимхан Бакаев
6 (п)   Денис Черышев
17 (п)   Даниил Фомин
8 (п)   Юрий Газинский
14 (п)   Андрей Мостовой
9 (н)   Николай Комличенко
19 (н)   Александр Соболев
22 (в)   Лайош 
5 (з)   Аттила Фиола 46'
21 (з)   Барнабаш Беше
3 (з)   Акош Кечкеш
2 (з)   Адам Ланг
8 (п)   Адам Надь 46'
10 (п)   Тамаш Чери
17 (п)   Андраш Шефер
20 (п)   Кевин Варга
19 (н)   Норберт 
14 (н)   Адриан Сёке
Трансляция
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'51

Кальмар навесил в штрафную, но там сыграл подтянувшийся назад на стандарт Дзюба.

'50

А вот сейчас Жирков сфолил на своем фланге в обороне, отбирая мяч. Будет подача в штрафную.

'48

Активно начинает сборная России, едва Дзюбу не вывели на ворота.

'46

Адам Надь и Аттила Фиола заменили у Венгрии Даниэля Газдага и Филипа Холендера.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Интересный, хоть и не самый яркий первый тайм. Сначала венгры действовали с преимуществом, но в итоге в концовке прилично давила сборная России и могла забить. Ждем результативных действий от подопечных Черчесова после перерыва, а пока отдохнем.

'45+2

Минута была добавлена, и, как только она истекла, Оливер дал свисток на перерыв.

'45+1

МОМЕНТ! Дзюба пропустил мяч на Ионова, тот ворвался в штрафную и тонко покатил к дальней штанге. Голкипер дотянулся до мяча, но Дзюба все равно мог затолкать, однако не сумел в борьбе с защитником за отскок перед пустыми воротами!

'45

Дзюба выигрывает воздух после длинного выноса от Шунина, продлив дальше на ход Кузяеву, однако Оливер углядел в действиях российского форварда нарушение правил.

'44

Забрасываем мяч на Дзюбу, однако капитана слаженная венгерская оборона поймала в офсайд.

'42

Дзюба бьет головой в дальний угол после подачи Миранчуком корнера, но попал в Семенова, а от того мяч отскочил назад.

'41

Хорошую атаку с участием Антона Миранчука, Дзюбы и Оздоева провела сборная России. Прострел Магомеда привел к угловому.

'41

Теперь уже Смольников закидывает Ионову, но снова Салаи оттирает российского игрока от мяча, не проиграв в рывке.

'40

Зобнин по флангу закинул за спину Аттиле Салаи на рывок Смольникову, однако защитник поставил корпус, и голкипер успел забрать.

'39

Дзюба принял мяч в центре недалеко от чужой штрафной, развернулся, а потом как-то долго думал и дал Аттиле Салаи отобрать мяч.

'37

Очень жестко Жирков на чужой половине против Адама Салаи сыграл — фол.

'35

Подача со штрафного на Аттилу Салаи, однако Зобнин здорово сыграл головой и выбил в аут. Хотя соперник значительно превосходит Романа в росте.

'35

Потеряли мяч, и Магомед Оздоев, хоть и достал до мяча, сбил Него. Оливер оценил действие желтой карточкой.

'35

Сборная России все лучше и лучше смотрится, постепенно забрав себе инициативу. Дзюба хорошо цепляется за мячи, фланги работают. Смотрится все приятно.

'33

Смольников все время за спину Холендеру убегает, что приносит венграм немало проблем. Снова подал Игорь, но чуть-чуть у Кузяева не получилось ударить головой в борьбе с защитником.

'31

Холендер на левом углу штрафной убирает мяч под левую и мягко набрасывает в штрафную на Газдага, который пытался грудью скинуть партнеру чуть назад под удар, но делал это из офсайда.

'29

Россия держит мяч под контролем, пытаясь создать что-то в позиционном наступлении. При этом венгры постоянно осложняют жизнь прессингом.

'27

Левым флангом неторопливую атаку провела сборная России. Подали в штрафную на Дзюбу, но тот не смог остановить ногой приземлившийся перед ним мяч.

'26

Подача в штрафную сборной России, Жирков снимает, но Орбан подбирает и возвращает мяч. На этот раз снимает воздух Семенов, но Орбан опять на подборе, однако выстрел выше створа.

'25

Первая в матче желтая карточка. Это Эндре Ботка завалил руками зацепившегося за мяч на чужой половине поля Дзюбу.

'24

В центре поля идет игра в последние минуты.

'22

Холендер и Смольников столкнулись в воздухе головами, и венгерскому футболисту оказывают за бровкой помощь врачи.

'20

Оздоев мог бить из-за штрафной, но сыграл хитрее, отправив направо в штрафную к лицевой Смольникова. Катил Игорь в центр штрафной, но Орбан снова прочитал. Могло быть очень опасно.

'19

С помощью выигравшего на чужой половине воздух Дзюбы сборная России зацепилась за мяч, но в итоге сам Артем потерял владение на дриблинге.

'17

Противостояние продолжается. Теперь Оздоев получает в центре поля в момент приема сзади по ногам от Газдага.

'16

Дальний удар Аттилы Салаи, перехватившего крайне неудачный вынос Кузяева (получил тут же на орехи от Черчесова), — неточно.

'16

Кальмар решил не подать, а ударить, причем без свистка, но Оздоев заблокировал.

'15

И снова фолит Оздоев, уже на своей половине поля. Жестковат был подкат против того же Газдага. И снова без карточки, но точка для подачи у венгров.

'14

Оздоев попал в лицо локтем Газдагу, но скорее соперник сам на локоть зенитовца наткнулся, поэтому просто фол, без карточки. Тем не менее уже 5-1 по фолам.

'14

Пока территориальное преимущество скорее у Венгрии. Хотя и наша команда атакует с удовольствием.

'12

Ионов отрабатывает в обороне назад до конца, заставляя соперника ошибиться — от ворот.

'10

Момент! Шикарный момент у сборной России. Оздоеву отдали в штрафную правым полуфлангом. Был прямо перед голкипером, хоть и под острым углом. Выдержал паузу, бить не стал и покатил параллельно воротам на Дзюбу, но Орбан прочитал и выбил мяч.

'9

Забрасывают мяч на левый фланг на Него, тот совершает рывок, в процессе которого падает Жирков (фола нет), но к мячу первым успевает Шунин.

'8

Пока игра раскачивается, стоит сказать, что из-за коронавирусных карантинов Венгрия тоже не досчиталась нескольких важных игроков. Особенно чувствительны потери ведущего форварда Доминика Собосолаи и основного вратаря Петера Гулачи из «Зальцбурга» и «РБ Лейпцига» соответственно.

'6

А вот и первый офсайд сборной России. Это Ионов на правом фланге поспешил.

'4

Венгры заработали штрафной в центре поля, последовала закидушка во владения Шунина. Там гости добрались до мяча, но ударом этот неточный на пару метров слабый кивок Ботки в сторону наших ворот назвать язык не поворачивается.

'3

А вот и первая атака сборной России. Хорошо подготовили перепасом в центр, последовала передача в левый фланг Кузяеву, тот прострелил в штрафную, где едва не принял мяч в полоборота к воротам Дзюба.

'2

Сборная Венгрии, которая тоже хочет выиграть группу и нуждается в победе, сразу летит в атаку. Шунин уже спасает после провала в центре обороны. Правда, Николич был в офсайде.

'1

Поееееееехали! Матч начался.

21:45

Обслуживать матч будет английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

21:40

Сегодня Станислав Черчесов решил выпустить на поле с первых минут Игоря Смольникова, который закроет правый фланг защиты. Таким образом, Вячеслав Караваев остался в запасе. Напомним, что Марио Фернандес, как и Георгий Джикия с Гильерме, покинул расположение национальной команды из-за сомнительного теста на коронавирус.

21:35

Сегодня у нас будет матч лидеров третьей группы Лиги В Лиги наций. У России после первого круга 7 очков, венгры отстают на балл. В Будапеште победили подопечные Станислава Черчесова. Ничья сохранит для нашей команды лидерство, победа же категорически приблизит к решению задачи — переходу в элитный дивизион.

21:30

Ну а вот стартовое сочетание футболистов от наставника сборной Венгрии Марко Росси:

Дибус — Газдаг, Орбан, Ат.Салаи — Него, Шигер, Ботка, Кальмар — Холендер — Николич, Ад.Салаи.

21:25

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России Станислав Черчесов:

Шунин — Смольников, Семенов, Кудряшов, Жирков — Оздоев, Ан.Миранчук, Зобнин — Ионов, Кузяев, Дзюба.

21:20

Начало встречи запланировано на 21.45 мск.

21:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций между сборными России и Венгрии.