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Кальмар навесил в штрафную, но там сыграл подтянувшийся назад на стандарт Дзюба.
А вот сейчас Жирков сфолил на своем фланге в обороне, отбирая мяч. Будет подача в штрафную.
Активно начинает сборная России, едва Дзюбу не вывели на ворота.
Интересный, хоть и не самый яркий первый тайм. Сначала венгры действовали с преимуществом, но в итоге в концовке прилично давила сборная России и могла забить. Ждем результативных действий от подопечных Черчесова после перерыва, а пока отдохнем.
Дзюба выигрывает воздух после длинного выноса от Шунина, продлив дальше на ход Кузяеву, однако Оливер углядел в действиях российского форварда нарушение правил.
Дзюба бьет головой в дальний угол после подачи Миранчуком корнера, но попал в Семенова, а от того мяч отскочил назад.
Хорошую атаку с участием Антона Миранчука, Дзюбы и Оздоева провела сборная России. Прострел Магомеда привел к угловому.
Теперь уже Смольников закидывает Ионову, но снова Салаи оттирает российского игрока от мяча, не проиграв в рывке.
Зобнин по флангу закинул за спину Аттиле Салаи на рывок Смольникову, однако защитник поставил корпус, и голкипер успел забрать.
Дзюба принял мяч в центре недалеко от чужой штрафной, развернулся, а потом как-то долго думал и дал Аттиле Салаи отобрать мяч.
Очень жестко Жирков на чужой половине против Адама Салаи сыграл — фол.
Подача со штрафного на Аттилу Салаи, однако Зобнин здорово сыграл головой и выбил в аут. Хотя соперник значительно превосходит Романа в росте.
Сборная России все лучше и лучше смотрится, постепенно забрав себе инициативу. Дзюба хорошо цепляется за мячи, фланги работают. Смотрится все приятно.
Смольников все время за спину Холендеру убегает, что приносит венграм немало проблем. Снова подал Игорь, но чуть-чуть у Кузяева не получилось ударить головой в борьбе с защитником.
Россия держит мяч под контролем, пытаясь создать что-то в позиционном наступлении. При этом венгры постоянно осложняют жизнь прессингом.
Левым флангом неторопливую атаку провела сборная России. Подали в штрафную на Дзюбу, но тот не смог остановить ногой приземлившийся перед ним мяч.
Подача в штрафную сборной России, Жирков снимает, но Орбан подбирает и возвращает мяч. На этот раз снимает воздух Семенов, но Орбан опять на подборе, однако выстрел выше створа.
В центре поля идет игра в последние минуты.
Оздоев мог бить из-за штрафной, но сыграл хитрее, отправив направо в штрафную к лицевой Смольникова. Катил Игорь в центр штрафной, но Орбан снова прочитал. Могло быть очень опасно.
С помощью выигравшего на чужой половине воздух Дзюбы сборная России зацепилась за мяч, но в итоге сам Артем потерял владение на дриблинге.
Противостояние продолжается. Теперь Оздоев получает в центре поля в момент приема сзади по ногам от Газдага.
Дальний удар Аттилы Салаи, перехватившего крайне неудачный вынос Кузяева (получил тут же на орехи от Черчесова), — неточно.
Кальмар решил не подать, а ударить, причем без свистка, но Оздоев заблокировал.
И снова фолит Оздоев, уже на своей половине поля. Жестковат был подкат против того же Газдага. И снова без карточки, но точка для подачи у венгров.
Оздоев попал в лицо локтем Газдагу, но скорее соперник сам на локоть зенитовца наткнулся, поэтому просто фол, без карточки. Тем не менее уже 5-1 по фолам.
Пока территориальное преимущество скорее у Венгрии. Хотя и наша команда атакует с удовольствием.
Ионов отрабатывает в обороне назад до конца, заставляя соперника ошибиться — от ворот.
Забрасывают мяч на левый фланг на Него, тот совершает рывок, в процессе которого падает Жирков (фола нет), но к мячу первым успевает Шунин.
Пока игра раскачивается, стоит сказать, что из-за коронавирусных карантинов Венгрия тоже не досчиталась нескольких важных игроков. Особенно чувствительны потери ведущего форварда Доминика Собосолаи и основного вратаря Петера Гулачи из «Зальцбурга» и «РБ Лейпцига» соответственно.
Венгры заработали штрафной в центре поля, последовала закидушка во владения Шунина. Там гости добрались до мяча, но ударом этот неточный на пару метров слабый кивок Ботки в сторону наших ворот назвать язык не поворачивается.
А вот и первая атака сборной России. Хорошо подготовили перепасом в центр, последовала передача в левый фланг Кузяеву, тот прострелил в штрафную, где едва не принял мяч в полоборота к воротам Дзюба.
Обслуживать матч будет английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.
Сегодня Станислав Черчесов решил выпустить на поле с первых минут Игоря Смольникова, который закроет правый фланг защиты. Таким образом, Вячеслав Караваев остался в запасе. Напомним, что Марио Фернандес, как и Георгий Джикия с Гильерме, покинул расположение национальной команды из-за сомнительного теста на коронавирус.
Сегодня у нас будет матч лидеров третьей группы Лиги В Лиги наций. У России после первого круга 7 очков, венгры отстают на балл. В Будапеште победили подопечные Станислава Черчесова. Ничья сохранит для нашей команды лидерство, победа же категорически приблизит к решению задачи — переходу в элитный дивизион.
Ну а вот стартовое сочетание футболистов от наставника сборной Венгрии Марко Росси:
Дибус — Газдаг, Орбан, Ат.Салаи — Него, Шигер, Ботка, Кальмар — Холендер — Николич, Ад.Салаи.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России Станислав Черчесов:
Шунин — Смольников, Семенов, Кудряшов, Жирков — Оздоев, Ан.Миранчук, Зобнин — Ионов, Кузяев, Дзюба.
Начало встречи запланировано на 21.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций между сборными России и Венгрии.