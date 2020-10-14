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Трансляция
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'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Доминировала на футбольном поле Португалия и вполне заслуженно повела в счете уже с разницей в два гола после точных ударов Бернарду Силвы и Диогу Жоты. Пока что преимущество подопечных Сантуша выглядит неоспоримым.
'45+1
Бруну Фернандеш получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и низом в касание пробил, но в руки голкиперу.
'44
'42
После вбрасывания мяча из аута в португальскую штрафную арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Янссона.
'40
Кулушевски взял игру на себя на линии чужой штрафной и упал на газон в борьбе с Карвалью, но пенальти арбитр поставить не решился.
'38
Кулушевски забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной.
'36
'34
После прострела с правого фланга сумел пробил почти с угла вратарской в ближний угол ворот Берг, но вышло чуть неточно.
'30
Больше контролируют мяч португальцы в эти минуты матча. И ничего не могут с эхтим поделать футболисты сборной Швеции.
'25
Бернарду Силва оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и слета пробил, но отправил мяч мимо цели.
'23
Продолжают больше атаковать сейчас футболисты сборной Португалии. Матч проходит полностью под диктовку хозяев.
'21
'19
Кулушевски попытался убежать в прорыв по правому флангу атаки, но был остановлен фолом со стороны Бруну Фернандеша.
'17
Классон жестко сыграл в отборе против Канселу поблизости от центра поля. Фол арбитр зафиксировал, но обошелся без желтой карточки.
'15
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу и заработал угловой при попытке навесить в центр. Однако, подача с угла поля от Бруну Фернандеша пришлась на Линделефа.
'13
Момент у Швеции! После подачи с углового Пепе головой ошибочно сбросил мяч прямо на Лустига, а тот пробил с угла вратарской выше цели!
'11
Бруну Фернандеш получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, в касание пробил, но принял этот выстрел на себя защитник.
'9
Экдаль оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но после рикошета мяч ушел за лицевую линию поля на угловой.
'7
Карвалью отпасовал у чужой штрафной левее на Жоту и тот навесил во вратарскую, где первым на мяче был соперник.
'5
Штанга! После подачи с правого фланга атаки от Канселу в шведскую штрафную пробил головой Карвалью, но за гостей сыграла ближняя штанга!
'3
Диогу Жота по центру приблизился к чужой штрафной и попытался пробить, но отправил мяч рядом с ближней штангой ворот.
'2
За счет высокого прессинга на чужой половине поля часто создают португальцы немало проблм Швеции при попытке развить свои атаки.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Португалия — Швеция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.