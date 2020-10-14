'45+2

Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Доминировала на футбольном поле Португалия и вполне заслуженно повела в счете уже с разницей в два гола после точных ударов Бернарду Силвы и Диогу Жоты. Пока что преимущество подопечных Сантуша выглядит неоспоримым.