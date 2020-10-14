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Трансляция
С конца
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'45+1
Бьорн Куйперс отправил команды на перерыв! Сборная Хорватии быстро проявила своё гостеприимство, пропустив от французов уже на 8-й минуте игры — Гризманн мастерским ударом поразил цель. Гости могли следом и второй мяч забить, но Мбаппе не реализовал прекрасную возможность. Хозяева за стартовую 45-минутку создали лишь один жирный момент — Льорис на линии ворот парировал опаснейший удар Пашалича. 0:1!
'45
Гризманн выполнил стандарт от угла штрафной в район вратарской, где Лангле из борьбы пробил головой, но в створ мяч не завернул!
'44
Петкович на дриблинге лез в штрафную французов, но его остановили на границе!
'42
Марсьяль получил повреждение в одном из игровых моментов. Врачи приглашены на поле.
'41
Влашич без фола забрал мяч в центре поля, быстро разогнал атаку, но наткнулся на жёсткий отбор Рабьо.
'39
Взяла паузу хорватская сборная. Французы неспешно перекатывают мяч в центре поля.
'37
Французы отдали мяч сопернику. Заняли гости контратакующую нишу.
'35
Доказывали хорваты арбитру, что была игра рукой в штрафной сборной Франции! Тишина! Менди при верховом единоборстве рисковал подарить пенальти хозяевам!
'33
Более бодро стала смотреться атака сборной Хорватии. Стал чаще мять доставляться в штрафную французов.
'31
Влашич завозился с мячом в штрафной французов, далее решил упасть на газон, но судья на такое не повёлся.
'30
Первый хорватский шанс на гол! Перишич низом доставил мяч в чужую штрафную, где отскок получился на ногу Пашаличу, первый удар которого заблокировал защитник, а второй потащил Льорис!
'29
Баришич слева выполнил зовущий кросс в штрафную гостей, но судья после верховой борьбы за мяч дал свисток — фол в атаке замечен.
'27
Пока всего один в створ на две команды, который и стал голевым. Шикарный шанс был у Мбаппе — это тоже не будем забывать.
'26
Точка для удара была хороша, Перишич пробил неплохо, но закрутил мяч выше ворот!
'25
Вышли хорваты в быструю атаку по центру, Лангле в нескольких метрах от штрафной завалил Петковича — перспективный стандарт!
'23
Надёжно смотрится позиционная оборона сборной Франции. Никаких подходов к воротам Льориса.
'21
Хорваты разыграли свой первый угловой, но это не слишком взволновало французскую оборону.
'20
Марсьяль в борьбе с Вида упал в хорватской штрафной! Судейский свисток промолчал — нет пенальти! Момент для обсуждений!
'18
Вцепились хозяева в свою позиционную атаку, но фланговые навесы не помогли создать момент у ворот — гости легко сняли верх.
'17
Хорватская атака пока молчит. Льориса серьёзно к игре ещё не подключали.
'15
Какой момент! Мбаппе исполнил классный «черпачок» в хорватскую штрафную, дождался обратного паса от Марсьяля, но из выгодной позиции не попал в створ!
'13
Могли гости выбежать в опаснейшую контратаку, но Гризманн выполнил неудачную передачу.
'12
Мбаппе перед прорывом в чужую штрафную хотел отыграться в стеночку с партнером, но хорваты этот замысел прочитали.
'10
Хорваты, быстро пропустив. теперь пробуют построить свою позиционную атаку.
'8
'5
'4
'4
Гризманн от угла поля выполнил подачу во вратарскую, откуда хозяева не без сумбура выбили мяч.
'3
Хорошую контратаку провели хорваты. Перишич закрутил мяч в центр чужой штрафной, но до удара по воротам дело не дошло.
'1
Дан свисток к началу матча! Французы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Хорватия — Франция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.