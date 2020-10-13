Медленный перекат мяча на оккупированной испанцами половине поля украинской сборной. Но все время мяч то к Торресу, то к Рамосу приходит. Почти нет обострений. Но вот именно Торрес начал вертикальное наступление, и в итоге Каналес отдал в штрафную Фати, после удара которого с восьми метров снова выручил Бущан!