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Из-за штрафной после комбинации наносит удар Микель Мерино — плотно, но все же неточно.
Небольшое затишье. Переваривает Испания случившийся в ее штрафной момент Зубкова, не форсируя атакующих действий.
Правым флангом прошла атака, Траоре прострелил в штрафную от лицевой, Родриго скинул под удар Каналесу, а тот немного не попал в ближний угол. Но там Бущан даже руки убрал — контролировал.
Надо констатировать, что уже больше получаса украинская команда держится, несмотря на все давление.
Закидушка со своей половины поля на ход Яремчуку, но успеть было нереально.
Еще одна подача в украинскую штрафную, Родриго добирается до мяча и чиркает головой, но удар опасным не получается.
Адама Траоре заработал угловой, хотя сам требовал штрафной, потому что его хватали за руку.
Продолжает сборная Испании накатывать волнами своих атак на владения Бущана.
74% времени владеет мячом Испания.
А вот подключение Соболя к украинской атаке привело к первому угловому у ворот сборной Испании. Разыграли, Ярмоленко потанцевал перед штрафной слева и подал, а Миколенко пробил головой. Хоть и в створ, но не опасно — мяч в руках у де Хеа.
Дальний удар Серхио Рамоса. Бущан контролировал, но мяч пролетел над воротами.
После углового бил головой Рамос, мяч попал в защитника, а от его ноги в руку — сейчас это не пенальти по правилам.
Игроки группы атаки гостей постоянно меняются местами. В итоге Фати заработал на себе нарушение правил в левом полуфланге метрах в 25-ти от ворот. Опасно.
Очень тяжело хозяевам без мяча обороняться. Легко и изящно комбинируют испанцы.
Андрей Шевченко барражирует по своей технической зоне — недоволен наставник украинской сборной тем, как складывается игра в эти минуты.
Угловой подали испанцы очень неплохо, но украинские защитники все же смогли выиграть борьбу в собственной штрафной.
Очень грубо ошибся в передаче Миколенко, но Фати не воспользовался подарком и сам быстро потерял мяч, пойдя в обводку.
Сборная Испании снова готовит свою атаку, но украинцы достаточно агрессивно встречают в центре поля. Пока очень неплохо у них получается разрушать игру гостей.
Сборная Украины побывала в позиционной атаке, однако Караваев неудачно бросил из-за боковой, и все закончилось.
Ансу Фати подал со стандарта в штрафную Украины. Мягкий навес в удар пытался трансформировать Родриго Эрнандес, но по мячу не попал головой.
Мощный Адама Траоре заработал штрафной на фланге. Около боковой и лицевой линии и разводит руками — хотел желтую карточку украинцу.
Раскачивается потихоньку игра, мяч полностью под контролем гостей, сборной Испании. Это было ожидаемо.
Составы команд. Сборная Украины: Буцан — Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь — Сидорчук, Макаренко, Шапаренко — Ярмоленко, Яремчук, Зубков.
Сборная Испании: Де Хеа, Хесус Навас, Рамос, Пау Торрес, Регилон — Мерино, Родриго Эрнандес, Каналес — Траоре, Родриго, Фати.
В первом круге испанцы разгромили украинцев со счетом 4:0 благодаря дублю капитана Серхио Рамоса (один из голов забил с пенальти), а также ударам Ансу Фати и Феррана Торреса.
Всего Испания и Украина встречались четырежды. Все встречи остались за испанцами. Две со счетом 4:0 и две со счетом 1:0.
Сборная Испании лидирует в четвертой группе элитного дивизиона Лиги наций. У Красной фурии 7 очков, Украина на третьем месте с 3 баллами.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций между сборными Украины и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 мск.