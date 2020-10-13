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Новая проверка для Шевченко: Украина против Испании. LIVE

Лига наций. Дивизион A. Группа 4. 4-й тур. Украина - Испания. ОНЛАЙН

Сборная Украины встречается с командой Испании в матче Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига A. Группа 4. 4-й тур  |   13 октября 21:45   |  1 тайм
Украина
0:0
Испания
Стадион «НСК Олимпийский», Киев | Главный судья: Павел Гиль (Люблин, Польша)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Георгий Бущан
2 (з)   Эдуард Соболь
16 (з)   Виталий Миколенко
4 (з)   Илья Забарный
21 (з)   Александр Караваев
10 (п)   Николай Шапаренко
8 (п)   Евгений Макаренко
5 (п)   Сергей Сидорчук
7 (н)   Андрей Ярмоленко
22 (н)   Александр Зубков
9 (н)   Роман Яремчук
1 (в)   Давид де
4 (з)   Пау Торрес
15 (з)   Серхио Рамос
22 (з)   Хесус Навас
3 (з)   Серхио Регилон
6 (п)   Микель Мерино
16 (п)   Родриго Эрнандес
10 (п)   Серхио Каналес
11 (н)   Адама Траоре
17 (н)   Ансу Фати
19 (н)    Родриго
Запасной состав
12 (в)   Никита Шевченко
23 (в)   Дмитрий Ризнык
6 (з)   Евгений Чеберко
13 (з)   Ефим Конопля
18 (з)   Богдан Михайличенко
3 (з)   Игорь Пластун
15 (п)   Виктор Цыганков
19 (п)   Роман Безус
14 (п)   Игорь Харатин
20 (п)   Виктор Коваленко
11 (п)    Марлос
17 (п)   Владимир Шепелев
13 (в)   Кепа Аррисабалага
23 (в)   Унай Симон
12 (з)   Эрик Гарсия
14 (з)   Хосе Луис
20 (з)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
8 (п)   Даниель Себальос
2 (п)   Хосе Кампанья
7 (п)   Даниэль Ольмо
21 (н)   Микель Оярсабаль
18 (н)   Ферран Торрес
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
22%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 2
Удары
100%
По воротам: 9
В створ: 3
Владение мячом
78%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 0
  • 2
Трансляция
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'39

Из-за штрафной после комбинации наносит удар Микель Мерино — плотно, но все же неточно.

'38

Небольшое затишье. Переваривает Испания случившийся в ее штрафной момент Зубкова, не форсируя атакующих действий.

'35

Зубкову перевели мяч на правый край штрафной сборной Испании. Он пошел в дриблинг со сменой направлений и в итоге был сбит Хесусом Навасом. Однако арбитр не усмотрел нарушения правил... Был бы тут VAR — наверняка поставили бы пенальти.

'34

Правым флангом прошла атака, Траоре прострелил в штрафную от лицевой, Родриго скинул под удар Каналесу, а тот немного не попал в ближний угол. Но там Бущан даже руки убрал — контролировал.

'33

Надо констатировать, что уже больше получаса украинская команда держится, несмотря на все давление.

'31

Закидушка со своей половины поля на ход Яремчуку, но успеть было нереально.

'30

Еще одна подача в украинскую штрафную, Родриго добирается до мяча и чиркает головой, но удар опасным не получается.

'29

Адама Траоре заработал угловой, хотя сам требовал штрафной, потому что его хватали за руку.

'28

Продолжает сборная Испании накатывать волнами своих атак на владения Бущана.

'26

74% времени владеет мячом Испания.

'25

А вот подключение Соболя к украинской атаке привело к первому угловому у ворот сборной Испании. Разыграли, Ярмоленко потанцевал перед штрафной слева и подал, а Миколенко пробил головой. Хоть и в створ, но не опасно — мяч в руках у де Хеа.

'24

Дальний удар Серхио Рамоса. Бущан контролировал, но мяч пролетел над воротами.

'23

После углового бил головой Рамос, мяч попал в защитника, а от его ноги в руку — сейчас это не пенальти по правилам.

'22

Шикарно крутит со штрафного Серхио Рамос над стенкой в ближнюю девятку — Бущан вытаскивает в красивом прыжке.

'21

Игроки группы атаки гостей постоянно меняются местами. В итоге Фати заработал на себе нарушение правил в левом полуфланге метрах в 25-ти от ворот. Опасно.

'20

Очень тяжело хозяевам без мяча обороняться. Легко и изящно комбинируют испанцы.

'18

Андрей Шевченко барражирует по своей технической зоне — недоволен наставник украинской сборной тем, как складывается игра в эти минуты.

'17

Два подряд угловых подали испанцы. Первый на повторный вынесли защитники, а после второго головой бил Родриго, а на дальней штанге еще и Торрес пытался подставить голову. Опасно было.

'15

Медленный перекат мяча на оккупированной испанцами половине поля украинской сборной. Но все время мяч то к Торресу, то к Рамосу приходит. Почти нет обострений. Но вот именно Торрес начал вертикальное наступление, и в итоге Каналес отдал в штрафную Фати, после удара которого с восьми метров снова выручил Бущан!

'13

Угловой подали испанцы очень неплохо, но украинские защитники все же смогли выиграть борьбу в собственной штрафной.

'12

Навас классно подал в центр вратарской на Родриго, а тот пробил головой — Бущан из-под перекладины потащил одной рукой!

'11

Очень грубо ошибся в передаче Миколенко, но Фати не воспользовался подарком и сам быстро потерял мяч, пойдя в обводку.

'9

Сборная Испании снова готовит свою атаку, но украинцы достаточно агрессивно встречают в центре поля. Пока очень неплохо у них получается разрушать игру гостей.

'7

Сборная Украины побывала в позиционной атаке, однако Караваев неудачно бросил из-за боковой, и все закончилось.

'6

Ансу Фати подал со стандарта в штрафную Украины. Мягкий навес в удар пытался трансформировать Родриго Эрнандес, но по мячу не попал головой.

'5

Мощный Адама Траоре заработал штрафной на фланге. Около боковой и лицевой линии и разводит руками — хотел желтую карточку украинцу.

'3

Раскачивается потихоньку игра, мяч полностью под контролем гостей, сборной Испании. Это было ожидаемо.

'1

Поеееехали! Матч начался.

21:45

Составы команд. Сборная Украины: Буцан — Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь — Сидорчук, Макаренко, Шапаренко — Ярмоленко, Яремчук, Зубков.

Сборная Испании: Де Хеа, Хесус Навас, Рамос, Пау Торрес, Регилон — Мерино, Родриго Эрнандес, Каналес — Траоре, Родриго, Фати.

21:40

В первом круге испанцы разгромили украинцев со счетом 4:0 благодаря дублю капитана Серхио Рамоса (один из голов забил с пенальти), а также ударам Ансу Фати и Феррана Торреса.

Всего Испания и Украина встречались четырежды. Все встречи остались за испанцами. Две со счетом 4:0 и две со счетом 1:0.

21:35

Сборная Испании лидирует в четвертой группе элитного дивизиона Лиги наций. У Красной фурии 7 очков, Украина на третьем месте с 3 баллами.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций между сборными Украины и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 мск.