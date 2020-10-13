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Сотворить сенсацию: Швейцария обыгрывает Германию. LIVE

Лига наций. Дивизион A. Группа 4. 4-й тур. Германия - Швейцария. ОНЛАЙН

Сборная Германии встречается с командой Швейцарии в матче Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига A. Группа 4. 4-й тур  |   13 октября 21:45   |  1 тайм
Германия
1:2
Швейцария
Стадион «Райн-Энерги», Кёльн | Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
Вернер 28'
Гавранович 5'
Фройлер 26'
Шёр 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер
19 (з)   Робин Гозенс
16 (з)   Антонио Рюдигер
4 (з)   Маттиас Гинтер
13 (з)   Лукас Клостерман
8 (п)   Тони Кроос
6 (п)   Йозуа Киммих
18 (п)   Леон Горецка
21 (п)   Кай Хаверц
20 (н)   Серж Гнабри
9 (н)   Тимо Вернер 28'
1 (в)   Ян Зоммер
4 (з)   Нико Эльведи
3 (з)   Сильван Видмер
13 (з)   Рикардо Родригес
22 (з)   Фабиан Шёр 29'
23 (п)   Шердан Шакири
10 (п)   Гранит Джака
8 (п)   Ремо Фройлер 26'
14 (п)   Стивен Цубер
9 (н)   Харис Сеферович
19 (н)   Марио Гавранович 5'
Запасной состав
12 (в)   Бернд Лено
22 (в)   Кевин Трапп
3 (з)   Марцель Хальстенберг
2 (з)   Робин Кох
15 (з)   Никлас Зюле
5 (з)   Жонатан Та
10 (п)   Юлиан Брандт
23 (п)   Эмре Джан
7 (п)   Юлиан Дракслер
17 (п)   Йонас Хофман
14 (п)   Флориан Нойхаус
11 (н)   Джан-Лука Вальдшмидт
12 (в)   Ивон-Ландри Мвого
21 (в)   Йонас Омлин
6 (з)   Эрай Джюмарт
2 (з)   Лорис Бенито
17 (з)   Джордан Лотомба
5 (з)   Бечир Омерагич
16 (п)   Кристиан Фасснахт
20 (п)   Эдимилсон Фернандеш
18 (п)   Адмир Мехмеди
15 (п)   Джибриль Соу
11 (п)   Рубен Варгас
7 (н)   Седрик Иттен
Удары
40%
По воротам: 7
В створ: 2
Владение мячом
76%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 3
Удары
60%
По воротам: 6
В створ: 3
Владение мячом
24%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 5
Трансляция
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'32
Гнабри получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пойти в дриблинг, но быстро лишился мяча.
'30
Больше контролируют сейчас мяч хозяева поля. Но взломать чужую оборону удалось пока лишь один раз.
'28
Фабиан Шер получил желтую карточку за неспортивное поведение.
'28
Гол! 1:2! Нойер далеко пробил от ворот к чужой штрафной, где Тимо Вернер зацепился за мяч, продвинулся вперде и прицельно пробил с линии штрафной в дальний нижний угол ворот!
'26
Гол! 0:2! Кроос ошибся с передачей в центре поля. После этого быстрюу атаку организовали гости. Сеферович отпасовал низом с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, откуда Фройлер ударом в касание умело перебросил мяч через Нойера.
'25
Кроос сыграл на перехвате в центре поля и тут же исполнил передачу к чужой штрафной на Вернера, но тому зацепиться за мяч в перспективном моменте не удалось.
'25
Шакири здорово пяткой отпасовал на Сеферовича у чужой штрафной и тот на силу попытался пробить, но отправил мяч выше цели.
'23
Йозуа Киммих решился на удар по воротам с дальней дистанции, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'21
Гнабри отпасовал у чужой штрафной левее на Крооса, но тот при попытке прострелить в центр угодил в ближайшего соперника.
'19
Кай Хаверц подыграл себе рукой у чужой штрафной, что и зафиксировал арбитр.
'17
Гавранович вышел на хорошую позицию для удара из пределов чужой штрафной, но отправил мяч в ближайшего соперника.
'15
Нойер при ударе от ворот отправил мяч прямо на Сефровича, но тот не сумел обработать сложный мяч и момент упустил.
'13
Клостерман подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'11
Перешли сейчас немцы большими силами на чужую половину поля, но пока без создания опасных моментов.
'9
Рикардо Родригес навесил с углового в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'7
Шакири исполнил заброс с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'5
Гол! 0:1! После розыгрыша углового мяч был повторно сброшен головой во вратарскую, где Гавранович ударом головой отправил мяч над Нойером в дальний верхний угол ворот.
'4
Момент у Швейцарии! После прострела с правого фланга нанес удар с угла вратарской Шакири, но Нойер выручил свою команду!
'3
Горецка получил передачу у чужой штрафной и на силу попытался пробить, но отправил мяч выше цели.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Германия — Швейцария. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.