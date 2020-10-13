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Трансляция
С конца
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'32
Гнабри получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пойти в дриблинг, но быстро лишился мяча.
'30
Больше контролируют сейчас мяч хозяева поля. Но взломать чужую оборону удалось пока лишь один раз.
'28
'28
'26
'25
Кроос сыграл на перехвате в центре поля и тут же исполнил передачу к чужой штрафной на Вернера, но тому зацепиться за мяч в перспективном моменте не удалось.
'25
Шакири здорово пяткой отпасовал на Сеферовича у чужой штрафной и тот на силу попытался пробить, но отправил мяч выше цели.
'23
Йозуа Киммих решился на удар по воротам с дальней дистанции, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'21
Гнабри отпасовал у чужой штрафной левее на Крооса, но тот при попытке прострелить в центр угодил в ближайшего соперника.
'19
Кай Хаверц подыграл себе рукой у чужой штрафной, что и зафиксировал арбитр.
'17
Гавранович вышел на хорошую позицию для удара из пределов чужой штрафной, но отправил мяч в ближайшего соперника.
'15
Нойер при ударе от ворот отправил мяч прямо на Сефровича, но тот не сумел обработать сложный мяч и момент упустил.
'13
Клостерман подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'11
Перешли сейчас немцы большими силами на чужую половину поля, но пока без создания опасных моментов.
'9
Рикардо Родригес навесил с углового в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'7
Шакири исполнил заброс с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'5
'4
Момент у Швейцарии! После прострела с правого фланга нанес удар с угла вратарской Шакири, но Нойер выручил свою команду!
'3
Горецка получил передачу у чужой штрафной и на силу попытался пробить, но отправил мяч выше цели.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Германия — Швейцария. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.