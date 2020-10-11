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Напомни, команды выступают в Группе 3 Лиги В, где у России сейчас шесть очков после двух туров, а у Турции — одно. Турки смогли сыграть вничью с Сербией и уступили венграм. Парни Черчесова обыграли и сербов, и Венгрию.
У сборной России есть проблемы с составом. Команда Черчесова лишилась двух основных защитников — спартаковца Георгия Джикии и армейца Марио Фернандеса, покинувших расположение сборной из-за сомнительных тестов на коронавирус. То же сделал и голкипер «Локомотива» Гильерме, хотя, будь он в обойме, в старте наверняка все равно вышел бы Антон Шунин.
А вот стартовый состав сборной Турции от Шенола Гюнеша:
Гюнок — Челик, Демирал, Кабак, Мераш — Туфан, Текдемир — Караджа, Караман, Чалханоглу — Йылмаз.
Давайте обратимся к стартовым составам. Вот кого с первых минут выпустил главный тренер сборной России Станислав Черчесов:
Шунин — Караваев, Семенов, Кудряшов, Жирков — Оздоев, Зобнин, Ан.Миранчук — Ионов, Кузяев, Дзюба.
Начало встречи запланировано на 21.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча в рамках Лиги наций между сборными России и Турции.