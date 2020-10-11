У сборной России есть проблемы с составом. Команда Черчесова лишилась двух основных защитников — спартаковца Георгия Джикии и армейца Марио Фернандеса, покинувших расположение сборной из-за сомнительных тестов на коронавирус. То же сделал и голкипер «Локомотива» Гильерме, хотя, будь он в обойме, в старте наверняка все равно вышел бы Антон Шунин.