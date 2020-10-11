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Укрепить лидерство в группе: Россия против Турции. LIVE

Лига наций. Дивизион B. Группа 3. 3-й тур. Россия — Турция. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с национальной командой Турции в матче Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига B. Группа 3. 3-й тур  |   11 октября 21:45   |  Матч не начался
Россия
0:0
Турция
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья: Матей Юг (Словения)
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Антон Шунин
13 (з)   Фёдор Кудряшов
5 (з)   Андрей Семёнов
15 (з)   Вячеслав Караваев
2 (п)   Юрий Жирков
7 (п)   Магомед Оздоев
11 (п)   Роман Зобнин
23 (п)   Далер Кузяев
21 (п)   Антон Миранчук
20 (п)   Алексей Ионов
22 (н)   Артём Дзюба
1 (в)   Мерт Гюнок
15 (з)   Мерих Демирал
2 (з)   Зеки Челик
13 (з)   Умут Мераш
22 (з)   Озан Кабак
14 (п)   Махмут Текдемир
6 (п)   Озан Туфан
10 (п)   Хакан Чалханоглу
21 (п)   Эфеджан Караджа
9 (н)   Кенан Караман
17 (н)   Бурак Йылмаз
Запасной состав
16 (в)   Сослан Джанаев
1 (в)   Матвей Сафонов
4 (з)   Илья Кутепов
3 (з)   Игорь Смольников
18 (з)   Александр Жиров
10 (п)   Зелимхан Бакаев
6 (п)   Денис Черышев
17 (п)   Даниил Фомин
8 (п)   Юрий Газинский
14 (п)   Андрей Мостовой
9 (н)   Николай Комличенко
19 (н)   Александр Соболев
12 (в)   Гёкхан Аккан
23 (в)   Угурджан Чакыр
3 (з)   Хасан Калдырым
18 (з)   Назим Сангаре
4 (з)   Чаглар Сёюнджю
19 (п)   Эмре Кылынч
8 (п)   Дорукхан Токёз
11 (п)   Юсуф Язиджи
5 (п)   Окай Йокушлу
20 (п)   Абдюлкадир Омюр
7 (п)   Дженгиз Ундер
16 (н)   Энес Унал
Трансляция
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21:40

Напомни, команды выступают в Группе 3 Лиги В, где у России сейчас шесть очков после двух туров, а у Турции — одно. Турки смогли сыграть вничью с Сербией и уступили венграм. Парни Черчесова обыграли и сербов, и Венгрию.

21:35

У сборной России есть проблемы с составом. Команда Черчесова лишилась двух основных защитников — спартаковца Георгия Джикии и армейца Марио Фернандеса, покинувших расположение сборной из-за сомнительных тестов на коронавирус. То же сделал и голкипер «Локомотива» Гильерме, хотя, будь он в обойме, в старте наверняка все равно вышел бы Антон Шунин.

21:30

А вот стартовый состав сборной Турции от Шенола Гюнеша:

Гюнок — Челик, Демирал, Кабак, Мераш — Туфан, Текдемир — Караджа, Караман, Чалханоглу — Йылмаз.

21:25

Давайте обратимся к стартовым составам. Вот кого с первых минут выпустил главный тренер сборной России Станислав Черчесов:

Шунин — Караваев, Семенов, Кудряшов, Жирков — Оздоев, Зобнин, Ан.Миранчук — Ионов, Кузяев, Дзюба.

21:20

Начало встречи запланировано на 21.45 мск.

21:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча в рамках Лиги наций между сборными России и Турции.