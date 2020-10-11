'45+1

Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Команды обменялись голами с пенальти в исполнении Лукаку и Рашфорда. Бельгийцы выглядели поактивнее — они лучше держали мяч и создали больше моментов у чужих ворот. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва, а пока отдохнём!