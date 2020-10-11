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Сражение лидеров: Англия отыгралась против Бельгии. LIVE

Лига наций. Дивизион A. Группа 2. 3-й тур. Англия — Бельгия. ОНЛАЙН

Сборная Англии встречается с национальной командой Бельгии в матче Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига A. Группа 2. 3-й тур  |   11 октября 19:00   |  перерыв
Англия
1:1
Бельгия
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
Райс 32'
Рашфорд 39' (пен)
Лукаку 16' (пен)
Мёнье 38'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джордан Пикфорд
6 (з)   Гарри Магуайр
4 (з)   Кайл Уолкер
3 (з)   Киран Триппьер
2 (з)   Трент Александер-Арнольд
5 (п)   Эрик Дайер
7 (п)   Деклан Райс 32'
8 (п)   Джордан Хендерсон
10 (п)   Мэйсон Маунт
11 (н)   Маркус Рашфорд 39'
9 (н)   Доминик Калверт-Льюин
12 (в)   Симон Миньоле
2 (з)   Тоби Алдервейрелд
21 (з)   Тимоти Кастань
3 (з)   Джейсон Денайер
4 (з)   Анга Дедрик
8 (п)   Юри Тилеманс
6 (п)   Аксель Витсель
15 (п)   Тома Мёнье 38'
11 (п)   Янник Карраско
7 (п)   Кевин Де
9 (н)   Ромелу Лукаку 16'
Запасной состав
22 (в)   Дин Хендерсон
13 (в)   Ник Поуп
15 (з)   Конор Коди
14 (з)   Рис Джеймс
12 (з)   Тайрон Мингс
18 (п)   Джеймс Уорд-Праус
19 (п)   Джек Грилиш
16 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
17 (п)   Калвин Филлипс
23 (п)   Джейдон Санчо
21 (н)   Дэнни Ингс
20 (н)   Гарри Кейн
1 (в)   Дави Руф
22 (з)   Брандон Мехеле
16 (п)   Леандер Дендонкер
5 (п)   Жорис Кайембе-Диту
14 (п)   Ханс Ванакен
18 (п)   Яри Версхарен
20 (н)   Кристиан Бентеке
23 (н)   Миши Батшуайи
19 (н)   Жереми Доку
17 (н)   Дивок Ориги
10 (н)   Леандро Троссард
13 (н)   Томас Камински
Удары
33%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 2
Удары
67%
По воротам: 7
В створ: 2
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 3
  • 4
Трансляция
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'45+1
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Команды обменялись голами с пенальти в исполнении Лукаку и Рашфорда. Бельгийцы выглядели поактивнее — они лучше держали мяч и создали больше моментов у чужих ворот. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва, а пока отдохнём!
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Шанс у Бельгии! Лукаку здорово поборолся и пяткой сделал передачу в штрафную, Карраско выскочил на ворота, но пробил куда-то в сторону.
'41
Быструю атаку по центру организовали бельгийцы, но дальний удар Тилеманса был заблокирован.
'39
ГОЛ! Рашфорд с пенальти мощно пробил в верхний угол ворот — без шансов для Миньоле!
'38
Пенальти в ворота Бельгии! Прошла подача в штрафную, а Мёнье руками прихватил Хендерсона.
'36
Триппьер с углового вырезал подачу во вратарскую, Миньоле высоко выпрыгнул и снял мяч с головы Рашфорда.
'34
Англичане провели атаку левым флангом, Альдервейрельд здорово отработал и помешал Калверт-Льюину прострелить в штрафную.
'32
Райс сзади грубо подкатился под Витселя — жёлтая карточка.
'31
Хендерсон с левого края вырезал подачу в штрафную — Калверт-Льюин пошёл в борьбу, но не сумел зацепиться за мяч.
'29
Кастань сделал мягкий заброс к штрафной! Пикфорд вовремя выскочил из ворот и опередил Де Брёйне.
'27
Команда Роберто Мартинеса контролирует ход встречи. Хорошо ходит мяч у бельгийцев.
'25
Бельгийцы накоротке разыграли комбинацию перед штрафной, Карраско хлёстко пробил низом — мяч после рикошета пролетел в метре от ворот.
'23
Хендерсон сыграл на подборе и вырезал подачу в штрафную, Триппьер догнал мяч у лицевой, но пробил намного выше цели.
'21
Витсель сыграл на подборе и сделал скидку к штрафной, Меньё пробил с разворота — мяч пролетел рядом со штангой!
'19
Бельгийцы совершили перехват, Де Брёйне дошёл до штрафной, качнул защитника и пробил низом — Пикфорд потащил!
'18
Англичане не могут пройти центр поля. Бельгийцы больше владеют мячом и выглядят намного активнее.
'16
ГОЛ! Лукаку с пенальти мощно пробил в правый нижний угол — Пикфорд не угадал направление удара!
'15
Пенальти в ворота Англии! Лукаку набрал скорость, ворвался в штрафную и рухнул в борьбе с Дайером. Арбитр немного подумал и указал на «точку».
'13
Рашфорд промчался по флангу и сделал передачу в штрафную, но Маунта не пустили к мячу.
'11
Забили бельгийцы! Мёнье по правому флангу дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Карраско принял мяч, выдержал паузу и хлёстко пробил низом мимо Пикфорда! Но гол не засчитан — арбитр усмотрел офсайд у Кастаня.
'8
Атаку левым флангом провели бельгийцы. Боята забежал и сделал передачу в штрафную, Карраско мягко навесил в центр, но у Лукаку не получился удар головой!
'6
Трент вырезал перевод к штрафной, Алдервейрельд выиграл позицию и не пустил Рашфорда на свободную позицию.
'4
Рашфорд по левому флангу дошёл до лицевой, развернулся и вырезал подачу во вратарскую — Денайер вынес мяч в сторону.
'3
Контратаку организовали бельгийцы! Де Брёйне убежал по правому флангу и прострелил в штрафную, но Триппьер перехватил мяч.
'1
Матч начался! Бельгийцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Англия — Бельгия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.