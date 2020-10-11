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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Команды обменялись голами с пенальти в исполнении Лукаку и Рашфорда. Бельгийцы выглядели поактивнее — они лучше держали мяч и создали больше моментов у чужих ворот. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва, а пока отдохнём!
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Шанс у Бельгии! Лукаку здорово поборолся и пяткой сделал передачу в штрафную, Карраско выскочил на ворота, но пробил куда-то в сторону.
'41
Быструю атаку по центру организовали бельгийцы, но дальний удар Тилеманса был заблокирован.
'39
'38
'36
Триппьер с углового вырезал подачу во вратарскую, Миньоле высоко выпрыгнул и снял мяч с головы Рашфорда.
'34
Англичане провели атаку левым флангом, Альдервейрельд здорово отработал и помешал Калверт-Льюину прострелить в штрафную.
'32
'31
Хендерсон с левого края вырезал подачу в штрафную — Калверт-Льюин пошёл в борьбу, но не сумел зацепиться за мяч.
'29
Кастань сделал мягкий заброс к штрафной! Пикфорд вовремя выскочил из ворот и опередил Де Брёйне.
'27
Команда Роберто Мартинеса контролирует ход встречи. Хорошо ходит мяч у бельгийцев.
'25
Бельгийцы накоротке разыграли комбинацию перед штрафной, Карраско хлёстко пробил низом — мяч после рикошета пролетел в метре от ворот.
'23
Хендерсон сыграл на подборе и вырезал подачу в штрафную, Триппьер догнал мяч у лицевой, но пробил намного выше цели.
'21
Витсель сыграл на подборе и сделал скидку к штрафной, Меньё пробил с разворота — мяч пролетел рядом со штангой!
'19
Бельгийцы совершили перехват, Де Брёйне дошёл до штрафной, качнул защитника и пробил низом — Пикфорд потащил!
'18
Англичане не могут пройти центр поля. Бельгийцы больше владеют мячом и выглядят намного активнее.
'16
'15
Пенальти в ворота Англии! Лукаку набрал скорость, ворвался в штрафную и рухнул в борьбе с Дайером. Арбитр немного подумал и указал на «точку».
'13
Рашфорд промчался по флангу и сделал передачу в штрафную, но Маунта не пустили к мячу.
'11
Забили бельгийцы! Мёнье по правому флангу дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Карраско принял мяч, выдержал паузу и хлёстко пробил низом мимо Пикфорда! Но гол не засчитан — арбитр усмотрел офсайд у Кастаня.
'8
Атаку левым флангом провели бельгийцы. Боята забежал и сделал передачу в штрафную, Карраско мягко навесил в центр, но у Лукаку не получился удар головой!
'6
Трент вырезал перевод к штрафной, Алдервейрельд выиграл позицию и не пустил Рашфорда на свободную позицию.
'4
Рашфорд по левому флангу дошёл до лицевой, развернулся и вырезал подачу во вратарскую — Денайер вынес мяч в сторону.
'3
Контратаку организовали бельгийцы! Де Брёйне убежал по правому флангу и прострелил в штрафную, но Триппьер перехватил мяч.
'1
Матч начался! Бельгийцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Англия — Бельгия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.