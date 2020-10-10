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Испания обыгрывает Швейцарию в Лиге наций. LIVE

Лига наций УЕФА. 3-й тур. Испания — Швейцария. ОНЛАЙН

В 3-м туре Лиги наций сборная Испании играет с командой Швейцарии. В случае победы «Красная Фурия» продолжит лидировать в турнирной таблице своей группы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига A. Группа 4. 3-й тур  |   10 октября 21:45   |  перерыв
Испания
1:0
Швейцария
Стадион «Альфредо ди Стефано», Мадрид | Главный судья: Али Палабыйык (Анкара, Турция)
Оярсабаль 14'
Шёр 30'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
14 (з)   Хосе Луис
4 (з)   Пау Торрес
15 (з)   Серхио Рамос
22 (з)   Хесус Навас
6 (п)   Микель Мерино
5 (п)   Серхио Бускетс
7 (п)   Даниэль Ольмо
17 (н)   Ансу Фати
18 (н)   Ферран Торрес
21 (н)   Микель Оярсабаль 14'
1 (в)   Ян Зоммер
4 (з)   Нико Эльведи
2 (з)   Лорис Бенито
3 (з)   Сильван Видмер
22 (з)   Фабиан Шёр 30'
13 (з)   Рикардо Родригес
8 (п)   Ремо Фройлер
10 (п)   Гранит Джака
15 (п)   Джибриль Соу
18 (п)   Адмир Мехмеди
9 (н)   Харис Сеферович
Запасной состав
13 (в)   Кепа Аррисабалага
23 (в)   Унай Симон
12 (з)   Эрик Гарсия
2 (з)   Диего Льоренте
3 (з)   Серхио Регилон
10 (п)   Серхио Каналес
8 (п)   Даниель Себальос
16 (п)   Родриго Эрнандес
11 (н)   Адама Траоре
9 (н)   Жерар Морено
19 (н)    Родриго
20 (н)   Серхи Роберто
12 (в)   Ивон-Ландри Мвого
21 (в)   Йонас Омлин
6 (з)   Эрай Джюмарт
17 (з)   Джордан Лотомба
5 (з)   Бечир Омерагич
16 (п)   Кристиан Фасснахт
20 (п)   Эдимилсон Фернандеш
11 (п)   Рубен Варгас
14 (п)   Стивен Цубер
19 (н)   Марио Гавранович
7 (н)   Седрик Иттен
23 (н)   Шердан Шакири
Удары
67%
По воротам: 2
В створ: 2
Владение мячом
64%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 8
Удары
33%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
36%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
  • 8
Трансляция
С начала С конца
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'45
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. После грубой ошибки Зоммера повели в счете испанцы и в целом больше возможностей отличиться было у подопечных Луиса Энрике. При этом совсем не безнадежно выглядели швейцарцы. Интересная игра ждет нас после перерыва.
'44
Гайя навесил с левого фланга атаки в чужую штрафную, но там мяч стал легкой добычей для Зоммера.
'42
Ферран Торрес перестарался в борьбе за мяч против соперника на чужой половине поля. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'40
Пробуют контролировать мяч сейчас и футболисты сборной Швейцарии. Но выйти на ударную позицию все никак не удается.
'38
Хесус Навас подключился к атаке своей команды по правому флангу, но затем отдал не самую точную передачу на Ольмо и мяч ушел в аут.
'36
Сеферович выиграл борьбу за мяч в центре поля и попытался отдать передачу к чужой штрафной, но послал мяч слишком сильно и неточно.
'34
Гайя прошел вперед по левому флангу атаки и навесил в чужую штрафную, где первым на мяче был соперник.
'32
Оярсабаль отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Ольмо попытался прострелить в центр, но угодил в соперника.
'30
Фабиан Шер получил желтую карточку за грубую игру.
'29
Момент у Испании! Навас навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Ферран Торрес, но выручил свою команду Зоммер!
'27
Хесус Навас вбросил мяч из аута вперед по правому флангу атаки на Ольмо, а тот упал на газон в борьбе с защитником, но фола арбитр не зафиксировал.
'25
Ансу Фати получил передачу на левом фланге атаки, но надежно сыграл против него в отборе Эльведи, выбив мяч за боковую линию поля.
'23
Соу слишком активно сыграл в прессинге против Мерино у чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'21
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Испании в эти минуты матча. И ничего не могут с этим поделать швейцарцы.
'19
Гайя подключился к атаке своей команды по флангу и навесил в чужую штрафную, где соперник был первым на мяче.
'17
Адмир Мехмеди забрался во вне игры у чужой штрафной.
'15
Гол! 1:0! Начудили швейцарцы в своей штрафной. Зоммер отпасовал низом прямо на Мерино, а тот передачей в касание вывел один на один Оярсабаля, который точным ударом поразил ворота.
'13
Ансу Фати попытался прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки и упал на газон в борьбе с защитником, но фола арбитр не зафиксировал.
'11
Момент у Швейцарии! После прострела с правого фланга расстреливал ворота с левого края штрафной Бенито, но справился с его выстрелом в ближний угол ворот Де Хеа!
'9
Хесус Навас прошел вперед по правому флангу и попытался навесить в чужую штрафную, но вышло на соперника.
'7
Пока довольно спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'5
Ферран Торрес активно сыграл в прессинге на правом фланге атаки у чужой штрафной, но заработал в итоге лишь аут для соперников.
'3
Больше контролируют мяч на первых минутах матча футболисты сборной Испании, но пока без создания опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Испания — Швейцария. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.