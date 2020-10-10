'45

Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. После грубой ошибки Зоммера повели в счете испанцы и в целом больше возможностей отличиться было у подопечных Луиса Энрике. При этом совсем не безнадежно выглядели швейцарцы. Интересная игра ждет нас после перерыва.