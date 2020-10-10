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Трансляция
С конца
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'45
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. После грубой ошибки Зоммера повели в счете испанцы и в целом больше возможностей отличиться было у подопечных Луиса Энрике. При этом совсем не безнадежно выглядели швейцарцы. Интересная игра ждет нас после перерыва.
'44
Гайя навесил с левого фланга атаки в чужую штрафную, но там мяч стал легкой добычей для Зоммера.
'42
Ферран Торрес перестарался в борьбе за мяч против соперника на чужой половине поля. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'40
Пробуют контролировать мяч сейчас и футболисты сборной Швейцарии. Но выйти на ударную позицию все никак не удается.
'38
Хесус Навас подключился к атаке своей команды по правому флангу, но затем отдал не самую точную передачу на Ольмо и мяч ушел в аут.
'36
Сеферович выиграл борьбу за мяч в центре поля и попытался отдать передачу к чужой штрафной, но послал мяч слишком сильно и неточно.
'34
Гайя прошел вперед по левому флангу атаки и навесил в чужую штрафную, где первым на мяче был соперник.
'32
Оярсабаль отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Ольмо попытался прострелить в центр, но угодил в соперника.
'30
'29
Момент у Испании! Навас навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Ферран Торрес, но выручил свою команду Зоммер!
'27
Хесус Навас вбросил мяч из аута вперед по правому флангу атаки на Ольмо, а тот упал на газон в борьбе с защитником, но фола арбитр не зафиксировал.
'25
Ансу Фати получил передачу на левом фланге атаки, но надежно сыграл против него в отборе Эльведи, выбив мяч за боковую линию поля.
'23
Соу слишком активно сыграл в прессинге против Мерино у чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'21
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Испании в эти минуты матча. И ничего не могут с этим поделать швейцарцы.
'19
Гайя подключился к атаке своей команды по флангу и навесил в чужую штрафную, где соперник был первым на мяче.
'17
Адмир Мехмеди забрался во вне игры у чужой штрафной.
'15
'13
Ансу Фати попытался прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки и упал на газон в борьбе с защитником, но фола арбитр не зафиксировал.
'11
Момент у Швейцарии! После прострела с правого фланга расстреливал ворота с левого края штрафной Бенито, но справился с его выстрелом в ближний угол ворот Де Хеа!
'9
Хесус Навас прошел вперед по правому флангу и попытался навесить в чужую штрафную, но вышло на соперника.
'7
Пока довольно спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'5
Ферран Торрес активно сыграл в прессинге на правом фланге атаки у чужой штрафной, но заработал в итоге лишь аут для соперников.
'3
Больше контролируют мяч на первых минутах матча футболисты сборной Испании, но пока без создания опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Испания — Швейцария. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.