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Промес против Роналду: Нидерланды бьются с Португалией. LIVE

Онлайн-трансляция финала Лиги наций Нидерланды — Португалия

Нидерланды во главе с бывшим лидером «Спартака» Квинси Промесом играют со сборной Португалии, которую ведет вперед Криштиану Роналду, в матче за золото Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига A. Финал  |   09 июня 21:45   |  2 тайм
Португалия
0:0
Нидерланды
Стадион «Драгау», Порту | Главный судья: Альберто Ундиано Мальенко (Памплона, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Руй Патрисиу
6 (з)   Жозе Фонте
5 (з)   Рафаэл Геррейру
20 (з)   Нелсон Семеду
4 (з)   Рубен Диаш
13 (п)   Перейра Данилу
14 (п)   Вилльям Карвалью
17 (п)   Гонсалу Гуэдеш
16 (п)   Бруну Фернандеш
10 (п)   Бернарду Силва
7 (н)   Криштиану Роналду
1 (в)   Яспер Силлессен
17 (з)   Дейли Блинд
4 (з)   Вирджил ван
22 (з)   Дензел Дюмфрис
3 (з)   Маттейс де
8 (п)   Жоржиньо Вейналдум
15 (п)   Мартен де
21 (п)   Френки де
9 (н)   Райан Бабель 46'
10 (н)   Мемфис Депай
7 (н)   Стивен Бергвейн
Запасной состав
22 (в)    Бету
12 (в)   Жозе де
19 (з)   Мариу Руй
2 (з)   Жоау Канселу
23 (п)   Жоау Фелиш
18 (п)   Рубен Невеш
21 (п)    Пицци
8 (п)   Жоау Моутинью
15 (п)   Рафаэл Силва
9 (н)   Диего Соуза
11 (н)   Диогу Жота
23 (в)   Марко Бизот
13 (в)   Кеннет Вермер
12 (з)   Патрик ван
5 (з)   Натан Аке
2 (з)   Ханс Хатебур
14 (з)   Стефан де
11 (п)   Квинси Промес 46'
6 (п)   Дэви Проппер
20 (п)   Донни ван
16 (п)   Кевин Стротман
18 (п)   Тонни де
19 (н)   Люк де
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'48

Сразу же замена у сборной Нидерландов: бывший лидер «Спартака», а ныне — игрок «Севильи» Квинси Промес вышел вместо нападающего Райана Бабеля.

'46

Второй тайм начался!

'45

Первый тайм завершился! На табло — 0:0, но португальцы были гораздо активнее и, пожалуй, уже заслужили гол. Надеемся, что во втором тайме мы наконец увидим забитые мячи. А пока — отдыхать!

'44

К концу первого тайма португальцы ударили в створ десять раз, а их соперники — один.

'43

Роналду попробовал прошить Силлессена дальним ударом, но попал в руки вратарю.

'40

В кои-то веки «оранжевые» выбрались в атаку. Дэйли Блинд попытался нанести удар с острого угла, но мяч в створ совсем не пошел, так что получилось что-то вроде прострела. Португальская защита спокойно заблокировала эту невольную передачу.

'37

Фернандеш опять попробовал забить издали. Мяч летел в «девятку», но получилось немного выше, чем надо.

'34

Голландцы совсем зажались на своей половине поля. Ни одного удара в створ соперника они пока не нанесли.

'31

Роналду пробил головой после навеса, но мяч приземлился точно в руки! А потом оказалось, что был еще и офсайд.

'28

Португальцы активизировались! Фернандеш уже в третий раз пробил издали — на этот раз довольно опасно. Силлессену пришлось распластаться и забрать мяч в левом нижнем углу.

'25

Роналду наконец получил шанс нанести опасный удар. Лидер сборной Португалии пробил с линии штрафной, но мяч угодил в ван Дейка и улетел на угловой.

'22

Матч пока развивается по таком же сценарию, что и матч за бронзу Лиги наций между Англией и Швейцарией. Скорости очень низкие, даже Роналду не особенно помогает в обострении.

'19

Мемфис Депай попытался протащить мяч в чужую штрафную в одиночку, но был быстро остановлен крепкими защитниками португальцев.

'16

Роналду пока не особенно видно.

'13

Фернандеш снова пробил с дальней дистанции — на этот раз в створ, но Силлессен спокойно забрал мяч в руки.

'10

Бруну Фернандеш нанес дальний удар — мяч пролетел далеко от створа.

'7

Голландцы продолжают вить кружева атаки низом с большим количеством пасов. Португальцы терпеливо стоят на своей половине поля и стараются перехватить мяч.

'5

Бернарду Силва упал в штрафной сборной Нидерландов после того, как соперники буквально зажали его с двух сторон. Судья показал подниматься — никакого пенальти тут нет.

'3

Голландцы постоянно владеют мячом, но пока мало что конструктивного получается в атаке. Португальцы выжидают, чтобы действовать на контратаках.

'1

Матч начался!