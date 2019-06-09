Португалия

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Сразу же замена у сборной Нидерландов: бывший лидер «Спартака», а ныне — игрок «Севильи» Квинси Промес вышел вместо нападающего Райана Бабеля.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершился! На табло — 0:0, но португальцы были гораздо активнее и, пожалуй, уже заслужили гол. Надеемся, что во втором тайме мы наконец увидим забитые мячи. А пока — отдыхать!
К концу первого тайма португальцы ударили в створ десять раз, а их соперники — один.
Роналду попробовал прошить Силлессена дальним ударом, но попал в руки вратарю.
В кои-то веки «оранжевые» выбрались в атаку. Дэйли Блинд попытался нанести удар с острого угла, но мяч в створ совсем не пошел, так что получилось что-то вроде прострела. Португальская защита спокойно заблокировала эту невольную передачу.
Фернандеш опять попробовал забить издали. Мяч летел в «девятку», но получилось немного выше, чем надо.
Голландцы совсем зажались на своей половине поля. Ни одного удара в створ соперника они пока не нанесли.
Роналду пробил головой после навеса, но мяч приземлился точно в руки! А потом оказалось, что был еще и офсайд.
Португальцы активизировались! Фернандеш уже в третий раз пробил издали — на этот раз довольно опасно. Силлессену пришлось распластаться и забрать мяч в левом нижнем углу.
Роналду наконец получил шанс нанести опасный удар. Лидер сборной Португалии пробил с линии штрафной, но мяч угодил в ван Дейка и улетел на угловой.
Матч пока развивается по таком же сценарию, что и матч за бронзу Лиги наций между Англией и Швейцарией. Скорости очень низкие, даже Роналду не особенно помогает в обострении.
Мемфис Депай попытался протащить мяч в чужую штрафную в одиночку, но был быстро остановлен крепкими защитниками португальцев.
Роналду пока не особенно видно.
Фернандеш снова пробил с дальней дистанции — на этот раз в створ, но Силлессен спокойно забрал мяч в руки.
Бруну Фернандеш нанес дальний удар — мяч пролетел далеко от створа.
Голландцы продолжают вить кружева атаки низом с большим количеством пасов. Португальцы терпеливо стоят на своей половине поля и стараются перехватить мяч.
Бернарду Силва упал в штрафной сборной Нидерландов после того, как соперники буквально зажали его с двух сторон. Судья показал подниматься — никакого пенальти тут нет.
Голландцы постоянно владеют мячом, но пока мало что конструктивного получается в атаке. Португальцы выжидают, чтобы действовать на контратаках.
Матч начался!