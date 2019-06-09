Забыть провал: Англия бьется со Швейцарией за бронзу. LIVE

Онлайн-трансляция матча за бронзу Лиги наций Швейцария — Англия

09.06.2019, 16:00

Сборная Англии играет с командой Швейцарии в матче за бронзовые медали Лиги наций. В прошлом году англичане боролись за третье место на чемпионате мира — 2018, однако уступили Бельгии и остались совсем без медалей. Теперь «три льва» пытаются оставить неудачи в прошлом и завоевать награду Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.