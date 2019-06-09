Швейцария Англия

Забыть провал: Англия бьется со Швейцарией за бронзу. LIVE

Онлайн-трансляция матча за бронзу Лиги наций Швейцария — Англия

Сборная Англии играет с командой Швейцарии в матче за бронзовые медали Лиги наций. В прошлом году англичане боролись за третье место на чемпионате мира — 2018, однако уступили Бельгии и остались совсем без медалей. Теперь «три льва» пытаются оставить неудачи в прошлом и завоевать награду Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига A. За 3-е место  |   09 июня 16:00   |  перерыв
Швейцария
0:0
Англия
Стадион «Афонсу Энрикеш», Гимарайнш | Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
Роуз 23'
Лингард 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Ян Зоммер
2 (з)   Кевин Мбабу
4 (з)   Нико Эльведи
5 (з)   Мануэль Аканджи
13 (з)   Рикардо Родригес
22 (з)   Фабиан Шёр
8 (п)   Ремо Фройлер
10 (п)   Гранит Джака
20 (п)   Эдимилсон Фернандеш
23 (п)   Шердан Шакири
9 (н)   Харис Сеферович
1 (в)   Джордан Пикфорд
3 (з)   Дэнни Роуз 23'
6 (з)   Гарри Магуайр
12 (з)   Джозеф Гомес
17 (з)   Фабиан Делф
22 (з)   Трент Александер-Арнольд
4 (п)   Эрик Дайер
7 (п)   Джесси Лингард 27'
20 (п)   Деле Алли
9 (н)   Гарри Кейн
10 (н)   Рахим Стерлинг
Запасной состав
12 (в)   Ивон-Ландри Мвого
21 (в)   Йонас Омлин
3 (з)   Жак Франсуа
6 (з)   Михаэль Ланг
15 (з)   Лорис Бенито
7 (п)   Ноа Окафор
11 (п)   Ренато Штеффен
14 (п)   Стивен Цубер
17 (п)   Денис Закария
18 (п)   Джибриль Соу
16 (н)   Албиан Аети
19 (н)   Йосип Дрмич
13 (в)   Джек Батлэнд
23 (в)   Том Хитон
2 (з)   Кайл Уолкер
5 (з)   Джон Стоунс
14 (з)   Бенджамин Чилвел
15 (з)   Майкл Кин
8 (п)   Джордан Хендерсон
16 (п)   Деклан Райс
18 (п)   Росс Баркли
11 (н)   Джейдон Санчо
19 (н)   Маркус Рашфорд
21 (н)   Каллум 
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Трансляция
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'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! Первый тайм встречи остался без забитых мячей. Англичане создали несколько хороших моментов у швейцарских ворот, но реализовать их не смогли.
'45+1
Минута добавлена к первому тайму игры.
'44
Мбабу разогнал швейцарскую атаку через центр, далее отпасовал на правый край штрафной, но Фернандеш потерял мяч, не сумев обыграть Делфа.
'42
Александер-Арнольд выполнил подачу от угла поля, Мбабу на ближней штанге выиграл позицию и выбил мяч в аут.
'41
Стерлинг в контрвыпаде долго думал, что делать с мячом, в итоге его обокрали.
'39
Легко справились англичане со стандартом соперника.
'38
Хорошую контратаку провели швейцарцы, Сеферович из штрафной пробил, но мяч в подкате блокировал защитник — угловой.
'36
Опасно! Александер-Арнольд с фланга вырезал передачу в центр штрафной, Алли без помех головой пробил — чуть выше ворот!
'34
Сборная Англии контролирует мяч, много передач, но всё это до штрафной площади соперника.
'32
Фернандеш искал своей передачей обострения у английских ворот, но в итоге мяч улетел за пределы поля.
'30
А вот и момент! Александер-Арнольд с правого фланга низом прострелил к вратарской, Стерлинг оторвался от защитника, но под удар не подстроился!
'29
По-прежнему не хватает этой игре темпа.
'27
Лингард грубо сыграл против Джаки, наступив тому на ногу — ещё одна карточка для английского игрока.
'25
Прошёл заброс из глубины на Сеферовича, удар из-за штрафной получился намного выше ворот.
'23
Роуз не успел к мячу и в подкате сбил Мбабу — жёлтая карточка для английского защитника.
'22
Немного повздорили Кейн и Джака. Судья успокоил капитанов команд.
'21
Швейцария пробует организовать прессинг, но делает это не очень активно.
'19
Делф и Шёр пошли в подкатах за мячом, в итоге случился жёсткий стык, в котором больше пострадал швейцарский игрок.
'17
Не прошел пас Сеферовича под игру в стеночку у штрафной площади англичан.
'15
Опасно! Мяч получил Стерлинг на левом краю, удар из пределов штрафной парировал швейцарский голкипер!
'13
Невысокий темп в игре. Мяч чаще находится между двумя штрафными площадями.
'11
Фройлер плотный удар с лёта из-за штрафной исполнил, но прямо по центру пошёл мяч, где и находился Пикфорд.
'9
Хватает у команд взаимных потерь в передачах. Пока мало конструктивных действий на поле.
'7
Сборная Швейцарии чуть больше владеет мячом в стартовые минуты игры.
'5
Прошёл удар у швейцарцев по воротам, но чуть раньше лайнсмен поднял флажок — офсайд зафиксирован.
'3
Провели англичане атаку с ходу, Кейн от правого края штрафной закинул мяч за шиворот Зоммеру, но на выручку вратарю пришла перекладина!
'2
Мбабу из-за штрафной решил в касание пробить, но мяч полетел на трибуны.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли швейцарцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место в рамках турнира Лиги наций: Швейцария — Англия. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.