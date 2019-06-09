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Трансляция
С конца
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'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! Первый тайм встречи остался без забитых мячей. Англичане создали несколько хороших моментов у швейцарских ворот, но реализовать их не смогли.
'45+1
Минута добавлена к первому тайму игры.
'44
Мбабу разогнал швейцарскую атаку через центр, далее отпасовал на правый край штрафной, но Фернандеш потерял мяч, не сумев обыграть Делфа.
'42
Александер-Арнольд выполнил подачу от угла поля, Мбабу на ближней штанге выиграл позицию и выбил мяч в аут.
'41
Стерлинг в контрвыпаде долго думал, что делать с мячом, в итоге его обокрали.
'39
Легко справились англичане со стандартом соперника.
'38
Хорошую контратаку провели швейцарцы, Сеферович из штрафной пробил, но мяч в подкате блокировал защитник — угловой.
'36
Опасно! Александер-Арнольд с фланга вырезал передачу в центр штрафной, Алли без помех головой пробил — чуть выше ворот!
'34
Сборная Англии контролирует мяч, много передач, но всё это до штрафной площади соперника.
'32
Фернандеш искал своей передачей обострения у английских ворот, но в итоге мяч улетел за пределы поля.
'30
А вот и момент! Александер-Арнольд с правого фланга низом прострелил к вратарской, Стерлинг оторвался от защитника, но под удар не подстроился!
'29
По-прежнему не хватает этой игре темпа.
'27
'25
Прошёл заброс из глубины на Сеферовича, удар из-за штрафной получился намного выше ворот.
'23
'22
Немного повздорили Кейн и Джака. Судья успокоил капитанов команд.
'21
Швейцария пробует организовать прессинг, но делает это не очень активно.
'19
Делф и Шёр пошли в подкатах за мячом, в итоге случился жёсткий стык, в котором больше пострадал швейцарский игрок.
'17
Не прошел пас Сеферовича под игру в стеночку у штрафной площади англичан.
'15
Опасно! Мяч получил Стерлинг на левом краю, удар из пределов штрафной парировал швейцарский голкипер!
'13
Невысокий темп в игре. Мяч чаще находится между двумя штрафными площадями.
'11
Фройлер плотный удар с лёта из-за штрафной исполнил, но прямо по центру пошёл мяч, где и находился Пикфорд.
'9
Хватает у команд взаимных потерь в передачах. Пока мало конструктивных действий на поле.
'7
Сборная Швейцарии чуть больше владеет мячом в стартовые минуты игры.
'5
Прошёл удар у швейцарцев по воротам, но чуть раньше лайнсмен поднял флажок — офсайд зафиксирован.
'3
Провели англичане атаку с ходу, Кейн от правого края штрафной закинул мяч за шиворот Зоммеру, но на выручку вратарю пришла перекладина!
'2
Мбабу из-за штрафной решил в касание пробить, но мяч полетел на трибуны.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли швейцарцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место в рамках турнира Лиги наций: Швейцария — Англия. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.