Нидерланды

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Трансляция
С конца
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'61
'61
Голландский корнер завершился фолом в атаке.
'60
Делф головой выбил мяч на угловой после фланговой подачи.
'59
Чуть бодрее пошла игра после перерыва. Возможно, в это хочется верить.
'57
Кейн на фланге искал обострение, но мяч у лицевой линии у него всё-таки забрали.
'55
А теперь уже работа для Пикфорда! Депай хорошим ударом проверил вратаря сборной Англии!
'54
Опасно! Уже во второй волне атаки Санчо с линии вратарской нанёс удар, но Силлессен выручил свою сборную, удачно выбрав позицию в воротах!
'52
Бергвейна на тонкой грани с фолом остановили в английской штрафной.
'50
Стерлинг забрался в небольшой офсайд, на который лайнсмен среагировал с пугающей задержкой.
'48
Вейналдум выполнил слишком сильный пас на правый фланг — не успел Дюмфрис к мячу.
'46
Стартовал второй тайм игры!
'46
'46
'45+4
Судейский свисток отправил команды на перерыв! В первом тайме полуфинальной встречи Лиги наций англичане на 30-й минуте получили право на пенальти, который уверенно реализовал Рашфорд — 0:1 на табло.
'45+4
Последовала подача от углового флажка, де Лигт добрался до мяча головой, но удар получился мимо английского створа!
'45+3
Сработал голландский прессинг, Вейналдум пробил из пределов штрафной — мяч от ноги соперника покинул поле.
'45+2
Де Лигт выбил мяч из штрафной после стандарта соперника.
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'45
'44
Пикфорд своевременно вышел за свою штрафную и выбил мяч, опередив Депая.
'43
Делф с подбора из-за штрафной в касание зарядил — Силлессен справился!
'42
Как-то разладилась игра голландцев после пропущенного мяча, а вот англичане стали действовать более уверенно.
'40
Вернулся Рашфорд на поле, получив необходимую помощь.
'38
Рашфорду оказывается медицинская помощь.
'37
Дюмфрис в классном подкате ликвидировал прорыв Рашфорда к воротам через центр штрафной.
'36
Блинд попал в офсайд в голландской атаке.
'34
Бабель с дальней дистанции нанёс плотный удар низом — Пикфорд в прыжке мяч парировал.
'32
'30
'28
Бергвейн забросил мяч в штрафную англичан, но Стоунс у своих ворот сыграл надёжно.
'26
Де Лигт прошёл по правому краю и навесил во вратарскую, но мяч достался Пикфорду.
'25
Бабель в высоком прыжке головой сделал скидку в центр чужой штрафной, но Депай за мяч не зацепился.
'23
Рашфорд в касание попробовал переадресовать мяч Стерлингу, но тот находился в положении вне игры.
'21
Депай сместился с фланга в центр и пробил по воротам — голкипер у ближнего угла без проблем мяч поймал.
'20
Стандарт англичан остановлен свистком рефери — ван Дейка завалили в собственной штрафной.
'18
Блинд поддержал атаку и с левого фланга прострелил во вратарскую, но там мяч ждал лишь Пикфорд.
'16
Меняются команды периодически ролями. Теперь уже сборная Нидерландов владеет мячом.
'14
Сборная Англии в позиционной атаке принялась за неспешный контроль мяча.
'12
Выбежали голландцы в атаку два в одного, Депай получил передачу, но долго думал, что делать с мячом, в итоге его потерял.
'10
Не получилась у Уолкера обостряющая передача на ход Рашфорду, а английская атака смотрелась перспективно.
'9
Бергвейн с левой ноги с линии штрафной пробил — Пикфорд на месте! Вновь атака сборной Нидерландов состоялась после перехвата.
'7
Голландский перехват на чужой половине поля привёл к удару Депая с радиуса штрафной, но эту попытку блокировал защитник!
'5
Прошла подача от угла поля, Магуайр в касание пробил из пределов штрафной, но мяч полетел выше цели.
'4
Санчо на дальнюю штангу мягкий наброс выполнил, но мяч был выбит на угловой.
'3
Не получилось у голландцев развить атаку правым флангом — мяч был упущен в аут.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли англичане.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Лиги наций: Нидерланды — Англия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.