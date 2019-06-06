Нидерланды Англия

Навстречу Роналду: Англия обыгрывает Нидерланды. LIVE

Онлайн-трансляция второго полуфинала Лиги наций Англия — Нидерланды

Во втором полуфинале европейской футбольной Лиги наций встречаются сборные Англии и Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига A. 1/2 финала  |   06 июня 21:45   |  2 тайм
Нидерланды
0:1
Англия
Стадион «Афонсу Энрикеш», Гимарайнш | Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
де Лигт 30'
Дюмфрис 45'
Рашфорд 32' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Яспер Силлессен
3 (з)   Маттейс де 30'
4 (з)   Вирджил ван
17 (з)   Дейли Блинд
22 (з)   Дензел Дюмфрис 45'
8 (п)   Жоржиньо Вейналдум
15 (п)   Мартен де
21 (п)   Френки де
7 (н)   Стивен Бергвейн
9 (н)   Райан Бабель
10 (н)   Мемфис Депай
1 (в)   Джордан Пикфорд
2 (з)   Кайл Уолкер
5 (з)   Джон Стоунс
6 (з)   Гарри Магуайр
14 (з)   Бенджамин Чилвел
17 (з)   Фабиан Делф
16 (п)   Деклан Райс
18 (п)   Росс Баркли
10 (н)   Рахим Стерлинг
11 (н)   Джейдон Санчо 61'
19 (н)   Маркус Рашфорд 46' 32'
Запасной состав
13 (в)   Кеннет Вермер
23 (в)   Марко Бизот
2 (з)   Ханс Хатебур
5 (з)   Натан Аке
12 (з)   Патрик ван
14 (з)   Стефан де
6 (п)   Дэви Проппер
11 (п)   Квинси Промес
16 (п)   Кевин Стротман
18 (п)   Тонни де
20 (п)   Донни ван
19 (н)   Люк де
13 (в)   Джек Батлэнд
23 (в)   Том Хитон
3 (з)   Дэнни Роуз
12 (з)   Джозеф Гомес
15 (з)   Майкл Кин
22 (з)   Трент Александер-Арнольд
7 (п)   Джесси Лингард 61'
4 (п)   Эрик Дайер
8 (п)   Джордан Хендерсон
20 (п)   Деле Алли
9 (н)   Гарри Кейн 46'
21 (н)   Каллум 
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Трансляция
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'61
Англичане пошли на вторую замену.
'61
Голландский корнер завершился фолом в атаке.
'60
Делф головой выбил мяч на угловой после фланговой подачи.
'59
Чуть бодрее пошла игра после перерыва. Возможно, в это хочется верить.
'57
Кейн на фланге искал обострение, но мяч у лицевой линии у него всё-таки забрали.
'55
А теперь уже работа для Пикфорда! Депай хорошим ударом проверил вратаря сборной Англии!
'54
Опасно! Уже во второй волне атаки Санчо с линии вратарской нанёс удар, но Силлессен выручил свою сборную, удачно выбрав позицию в воротах!
'52
Бергвейна на тонкой грани с фолом остановили в английской штрафной.
'50
Стерлинг забрался в небольшой офсайд, на который лайнсмен среагировал с пугающей задержкой.
'48
Вейналдум выполнил слишком сильный пас на правый фланг — не успел Дюмфрис к мячу.
'46
Стартовал второй тайм игры!
'46
Кейн вышел вместо Рашфорда.
'46
У сборной Англии произошла замена в перерыве.
'45+4
Судейский свисток отправил команды на перерыв! В первом тайме полуфинальной встречи Лиги наций англичане на 30-й минуте получили право на пенальти, который уверенно реализовал Рашфорд — 0:1 на табло.
'45+4
Последовала подача от углового флажка, де Лигт добрался до мяча головой, но удар получился мимо английского створа!
'45+3
Сработал голландский прессинг, Вейналдум пробил из пределов штрафной — мяч от ноги соперника покинул поле.
'45+2
Де Лигт выбил мяч из штрафной после стандарта соперника.
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'45
Дюмфрис грубо сыграл против Чилвела при верховой борьбе за мяч — жёлтая карточка показана.
'44
Пикфорд своевременно вышел за свою штрафную и выбил мяч, опередив Депая.
'43
Делф с подбора из-за штрафной в касание зарядил — Силлессен справился!
'42
Как-то разладилась игра голландцев после пропущенного мяча, а вот англичане стали действовать более уверенно.
'40
Вернулся Рашфорд на поле, получив необходимую помощь.
'38
Рашфорду оказывается медицинская помощь.
'37
Дюмфрис в классном подкате ликвидировал прорыв Рашфорда к воротам через центр штрафной.
'36
Блинд попал в офсайд в голландской атаке.
'34
Бабель с дальней дистанции нанёс плотный удар низом — Пикфорд в прыжке мяч парировал.
'32
ГОЛ! Рашфорд мягко пробил в один угол ворот, а Силлессен не угадал направление полёта мяча!
'30
Де Лигт на ровном месте потерял мяч у своей штрафной, Рашфорд вышел на ударную позицию, а Маттейс, стараясь исправить свою ошибку, в подкате снёс Маркуса — это пенальти!
'28
Бергвейн забросил мяч в штрафную англичан, но Стоунс у своих ворот сыграл надёжно.
'26
Де Лигт прошёл по правому краю и навесил во вратарскую, но мяч достался Пикфорду.
'25
Бабель в высоком прыжке головой сделал скидку в центр чужой штрафной, но Депай за мяч не зацепился.
'23
Рашфорд в касание попробовал переадресовать мяч Стерлингу, но тот находился в положении вне игры.
'21
Депай сместился с фланга в центр и пробил по воротам — голкипер у ближнего угла без проблем мяч поймал.
'20
Стандарт англичан остановлен свистком рефери — ван Дейка завалили в собственной штрафной.
'18
Блинд поддержал атаку и с левого фланга прострелил во вратарскую, но там мяч ждал лишь Пикфорд.
'16
Меняются команды периодически ролями. Теперь уже сборная Нидерландов владеет мячом.
'14
Сборная Англии в позиционной атаке принялась за неспешный контроль мяча.
'12
Выбежали голландцы в атаку два в одного, Депай получил передачу, но долго думал, что делать с мячом, в итоге его потерял.
'10
Не получилась у Уолкера обостряющая передача на ход Рашфорду, а английская атака смотрелась перспективно.
'9
Бергвейн с левой ноги с линии штрафной пробил — Пикфорд на месте! Вновь атака сборной Нидерландов состоялась после перехвата.
'7
Голландский перехват на чужой половине поля привёл к удару Депая с радиуса штрафной, но эту попытку блокировал защитник!
'5
Прошла подача от угла поля, Магуайр в касание пробил из пределов штрафной, но мяч полетел выше цели.
'4
Санчо на дальнюю штангу мягкий наброс выполнил, но мяч был выбит на угловой.
'3
Не получилось у голландцев развить атаку правым флангом — мяч был упущен в аут.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли англичане.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Лиги наций: Нидерланды — Англия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.