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Трансляция
С конца
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'44
Роналду исполнил заброс от центра поля в чужую штрафную, где Жоау Феликс оторвался от защитника и в касание пробил, но отправил мяч выше створа ворот.
'42
Момент у Швейцарии! Мбабу получил пас от Шакири и прострелил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Сеферович опередил Пепе, но ударом в касание отправил мяч в перекладину ворот Патрисиу!
'40
Бернарду Силва ворвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и попробовал навесить во вратарскую, но там здорово на перехвате сыграл Рикардо Родригес.
'38
Роналду получил пас у чужой штрафной, оказался один в один с Родригесом, но неудачно мячом распорядился и момент был загублен.
'36
Роналду красиво накрутил Мбабу на левом фланге атаки, но исполнил затем подачу в центр чужой штрафной на соперника.
'34
Бруну Фернандеш исполнил слишком сильную и неточную подачу с правого фланга атаки. Мяч перелетел через всех партнеров и ушел за боковую линию поля.
'32
Шакири неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стоявшего в стенке Рубена Диаша.
'31
Рубен Невеш сфолил против Фройлера в центральной зоне у своей штрафной. Может быть опасный стандарт.
'29
Руй Патрисиу неосмотрительно вышел из своих ворот, не сумев забрать мяч в руки. Однако, швейцарцы нанести удар по пустым воротам так и не сумели.
'27
Шакири исполнил неудачную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную. Мяч улетел за лицевую линию поля.
'25
'24
Роналду устремился в прорыв к чужой штрафной по левому флангу атаки и был остановлен подкатом со стороны Мбабу. Арбитр назначил опасный стандарт.
'21
Довольно неожиданно даже острее в атаке выглядит Швейцария на первых минутах нашего матча. Португалия пока ничего толкового у чужих ворот не создала.
'19
Прошла подача в центр штрафной Португалии на Сеферовича, но пробил форвард головой слишком слабо и прямо в руки Патрисиу.
'17
После подачи с углового с левого фланга в центр на линию вратарской, откуда пробил головой Пепе мимо створа ворот.
'15
Шакири исполнил опасную подачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Сеферовичу не хватило сантиметров, чтобы головой дотянуться до мяча.
'13
Аканджи обрезался у своей штрафной. В результате Жоау Феликс отпасовал на Роналду, но тот затем неудачно низом пробил в касание мимо створа ворот.
'11
А сейчас уже Гранит Джака не по правилам сыграл против Семеду на чужой половине поля. Снова обошлось без желтой карточки.
'9
Бруну Фернандеш грубо сыграл в подкате против Мбабу поблизости от центра поля. Фол арбитр зафиксировал, но без желтой карточки.
'7
Больше контролируют сейчас мяч футболисты сборной Португалии, но пока без опасных моментов у чужих ворот.
'5
Закария прострелил опасно низом с правого края чужой штрафной во вратарскую, где Сеферович ударом в касание отправил мяч мимо створа ворот! Опасно атакует Швейцария на первых минутах матча.
'3
Момент у Швейцарии! Шакири выбежал один на один по месту левого форварда, но ударом с острого угла пробил прямо в Патрисиу!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Лиги наций: Португалия — Швейцария. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.