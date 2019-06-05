Португалия Швейцария

Роналду на пути к трофею: Португалия ведет у Швейцарии. LIVE

Онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций Португалия — Швейцария

В полуфинале главного дивизиона первой в истории европейской футбольной Лиги наций встречаются Португалия Криштиану Роналду и Швейцария, выбившая в группе самих бельгийцев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига A. 1/2 финала  |   05 июня 21:45   |  1 тайм
Португалия
1:0
Швейцария
Стадион «Драгау», Порту | Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Роналду 25'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Руй Патрисиу
3 (з)    Пепе
5 (з)   Рафаэл Геррейру
20 (з)   Нелсон Семеду
4 (з)   Рубен Диаш
14 (п)   Вилльям Карвалью
18 (п)   Рубен Невеш
16 (п)   Бруну Фернандеш
10 (п)   Бернарду Силва
23 (п)   Жоау Фелиш
7 (н)   Криштиану Роналду 25'
1 (в)   Ян Зоммер
13 (з)   Рикардо Родригес
22 (з)   Фабиан Шёр
2 (з)   Кевин Мбабу
5 (з)   Мануэль Аканджи
14 (п)   Стивен Цубер
10 (п)   Гранит Джака
8 (п)   Ремо Фройлер
17 (п)   Денис Закария
23 (п)   Шердан Шакири
9 (н)   Харис Сеферович
Запасной состав
22 (в)    Бету
12 (в)   Жозе де
19 (з)   Мариу Руй
2 (з)   Жоау Канселу
6 (з)   Жозе Фонте
17 (п)   Гонсалу Гуэдеш
21 (п)    Пицци
8 (п)   Жоау Моутинью
15 (п)   Рафаэл Силва
9 (н)   Диего Соуза
11 (н)   Диогу Жота
21 (в)   Йонас Омлин
12 (в)   Ивон-Ландри Мвого
15 (з)   Лорис Бенито
4 (з)   Нико Эльведи
3 (з)   Жак Франсуа
6 (з)   Михаэль Ланг
20 (п)   Эдимилсон Фернандеш
11 (п)   Ренато Штеффен
7 (п)   Ноа Окафор
18 (п)   Джибриль Соу
16 (н)   Албиан Аети
19 (н)   Йосип Дрмич
Самоечитаемое
Трансляция
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'44
Роналду исполнил заброс от центра поля в чужую штрафную, где Жоау Феликс оторвался от защитника и в касание пробил, но отправил мяч выше створа ворот.
'42
Момент у Швейцарии! Мбабу получил пас от Шакири и прострелил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Сеферович опередил Пепе, но ударом в касание отправил мяч в перекладину ворот Патрисиу!
'40
Бернарду Силва ворвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и попробовал навесить во вратарскую, но там здорово на перехвате сыграл Рикардо Родригес.
'38
Роналду получил пас у чужой штрафной, оказался один в один с Родригесом, но неудачно мячом распорядился и момент был загублен.
'36
Роналду красиво накрутил Мбабу на левом фланге атаки, но исполнил затем подачу в центр чужой штрафной на соперника.
'34
Бруну Фернандеш исполнил слишком сильную и неточную подачу с правого фланга атаки. Мяч перелетел через всех партнеров и ушел за боковую линию поля.
'32
Шакири неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стоявшего в стенке Рубена Диаша.
'31
Рубен Невеш сфолил против Фройлера в центральной зоне у своей штрафной. Может быть опасный стандарт.
'29
Руй Патрисиу неосмотрительно вышел из своих ворот, не сумев забрать мяч в руки. Однако, швейцарцы нанести удар по пустым воротам так и не сумели.
'27
Шакири исполнил неудачную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную. Мяч улетел за лицевую линию поля.
'25
Гол! 1:0! Роналду исполнил классный удар со штрафного мимо стенки из футболистов сборной Швейцарии точно в дальний угол ворот Зоммера.
'24
Роналду устремился в прорыв к чужой штрафной по левому флангу атаки и был остановлен подкатом со стороны Мбабу. Арбитр назначил опасный стандарт.
'21
Довольно неожиданно даже острее в атаке выглядит Швейцария на первых минутах нашего матча. Португалия пока ничего толкового у чужих ворот не создала.
'19
Прошла подача в центр штрафной Португалии на Сеферовича, но пробил форвард головой слишком слабо и прямо в руки Патрисиу.
'17
После подачи с углового с левого фланга в центр на линию вратарской, откуда пробил головой Пепе мимо створа ворот.
'15
Шакири исполнил опасную подачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Сеферовичу не хватило сантиметров, чтобы головой дотянуться до мяча.
'13
Аканджи обрезался у своей штрафной. В результате Жоау Феликс отпасовал на Роналду, но тот затем неудачно низом пробил в касание мимо створа ворот.
'11
А сейчас уже Гранит Джака не по правилам сыграл против Семеду на чужой половине поля. Снова обошлось без желтой карточки.
'9
Бруну Фернандеш грубо сыграл в подкате против Мбабу поблизости от центра поля. Фол арбитр зафиксировал, но без желтой карточки.
'7
Больше контролируют сейчас мяч футболисты сборной Португалии, но пока без опасных моментов у чужих ворот.
'5
Закария прострелил опасно низом с правого края чужой штрафной во вратарскую, где Сеферович ударом в касание отправил мяч мимо створа ворот! Опасно атакует Швейцария на первых минутах матча.
'3
Момент у Швейцарии! Шакири выбежал один на один по месту левого форварда, но ударом с острого угла пробил прямо в Патрисиу!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Лиги наций: Португалия — Швейцария. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.