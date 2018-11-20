Португалия

'45

Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Больше доминировали хозяева в первой половине встречи и вполне заслуженно именно они повели в счете после точного удара головой в исполнении Андре Силвы. Однако, и поляки показали, что они совсем не безнадежны перед самым перерывом.