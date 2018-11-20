Португалия

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Трансляция
С конца
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'50
Рафаэль Геррейру получил передачу на правом краю чужой штрафной и попробовал прострелить низом в центр, но вышло прямо в руки Войцеху Щенсны.
'48
С позиционным преимуществом Португалии начался у нас второй тайм. Атакуют сейчас в основном хозяева поля, н опока без ударов по воротам.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Больше доминировали хозяева в первой половине встречи и вполне заслуженно именно они повели в счете после точного удара головой в исполнении Андре Силвы. Однако, и поляки показали, что они совсем не безнадежны перед самым перерывом.
'43
Матеуш Клих исполнил заброс в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен за лицевую линию поля на угловой. Гросицки исполнил подачу с угла поля, но первым на мяче был соперник.
'41
Интересно развивается у нас игра сейчас. Пробуют активнее действовать в атаке поляки, что уже не может не радовать.
'39
Момент у Польши! После классно разыгранной комбинации оказался один перед вратарем на правом краю чужой штрафной Франковски, но с выгодной позиции отправил мяч прямо в Бету!
'37
Перекладина! После подачи со стандартного положения с левого фланга атаки в центр штрафной Португалии в прыжке нанес удар головой Кендзера, но отправил мяч в перекладину ворот Бету!
'36
Ренату Саншеш подыграл себе рукой на левом фланге атаки сборной Польши. Гости заработали право на перспективный стандарт.
'34
'32
Ренату Саншеш вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но вновь на пути у мяча оказался партнер по команде в лице Рафа Силвы.
'30
Жоау Канселу сбросил мяч головой вперед по правому флангу атаки на Рафу Силву, но того не пустил в собственную штрафную Берешиньски.
'28
'27
Длительное время контролировали мяч поляки на чужой половине поля, но толком прорваться к чужой штрафной им так и не удалось.
'25
Мяч в основном находится поблизости от центра поля. При отсутствии событий на поле часто камеры выхватывают зрителей на трибунах стадиона
'23
Жоау Канселу сознательно откровенно нарушил правила на чужой половине поля сейчас с целью сорвать быструю контратаку соперников. Однако, желтой карточки ему удалось избежать.
'21
Длинная передача была исполнена на правый фланг атаки сборной Португалии, где во вне игры забрался Жоау Канселу.
'19
Толком не получаются сейчас позиционные наступления у обеих команд. Вообще игра развивается в довольно низком темпе.
'17
Франковски получил передачу на правом краю чужой штрафной и пробил с выгодной позиции во вратаря, но при этом игру рукой у поляка зафиксировал арбитр.
'15
Жоау Канселу решился на удар по чужим воротам метров с 30-ти, но отправил мяч слишком сильно и неточно. Щенсны спокойно проводил этот мяч за лицевую линию поля.
'13
Ренату Саншеш обыгрался с партнером на левом фланге атаки при розыгрыше углового, но дальнейшего толкового развития наступления не последовало.
'11
'10
Ренату Саншеш вышел на ударную позицию, нанес опасный удар в направлении дальнего угла ворот, но Рафа Силва оказался на пути у мяча в этом моменте.
'9
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу, но был остановлен фолом со стороны Берешиньского. Ренату Саншеш исполнил не самую удачную подачу со стандартного положения.
'7
Франковски перестарался в борьбе за мяч на левом фланге атаки своей команды. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но обошелся без желтой карточки.
'5
Спокойное начало выходит у нашего матча. Пока мяч находится в основном поблизости от центра поля.
'3
Данилу Перейра исполнил подачу с углового в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Португалия — Польша. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.